Candidatos se preparam para a prova de Teoria e Percepção Musical na Escola Municipal de Artes Maria José Guedes - Foto: Ilustração

Candidatos se preparam para a prova de Teoria e Percepção Musical na Escola Municipal de Artes Maria José GuedesFoto: Ilustração

Publicado 04/02/2026 13:48

Macaé - Os candidatos ao Curso Técnico de Música da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, a Emart, encaram nesta quinta-feira, dia 5, um momento decisivo no caminho artístico. A prova de Teoria e Percepção Musical, primeira etapa do processo seletivo, acontece às 19h, na sede da escola, e tem caráter eliminatório para quem sonha em ingressar na formação técnica em instrumento ou canto.

A avaliação integra o processo de seleção dos cursos técnicos oferecidos gratuitamente pela Emart e exige atenção, preparo e sensibilidade musical. O conteúdo inclui fundamentos da grafia musical, escalas maiores, armaduras de clave, leitura e escrita nas claves de sol e fá, compassos simples, figuras rítmicas, intervalos musicais, cifra alfabética, além de ditados rítmicos e melódicos.

As inscrições para os cursos técnicos de Música e Teatro foram realizadas de forma online e encerradas no dia 26 de janeiro, após o preenchimento total das vagas disponíveis. Todos os inscritos recebem, no e-mail informado no cadastro, as orientações com datas, horários e detalhes das provas. A organização reforça a importância de acompanhar atentamente as informações oficiais.

As regras completas do processo seletivo estão descritas na errata do edital do Curso Técnico de Música e no edital do Curso Técnico em Teatro. O cumprimento rigoroso das normas, incluindo apresentação de documentos e horários, é obrigatório e pode definir a permanência do candidato na seleção.

Ao todo, estão disponíveis 45 vagas para os cursos técnicos em instrumentos musicais, nas áreas de Bateria, Contrabaixo, Flauta Transversa, Guitarra, Saxofone e Teclado, além de três vagas para o Curso Técnico em Canto. O Curso Técnico em Teatro oferece 35 vagas. As aulas são ministradas na Emart, instituição ligada à Secretaria de Cultura de Macaé e reconhecida pela formação artística e incentivo aos talentos locais.

A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes funciona na Avenida Rui Barbosa, número 780, segundo andar, no Centro de Macaé, e segue como referência na formação cultural e no acesso democrático ao ensino das artes.