Contribuintes de Macaé já podem acessar as guias do IPTU 2026 e escolher a melhor forma de pagamentoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/02/2026 11:37

Macaé - O contribuinte de Macaé já pode se organizar para quitar o IPTU 2026. As guias do imposto estão disponíveis para consulta e pagamento no portal oficial do município, com vantagens para quem opta pela antecipação. O desconto chega a 10% para pagamento em cota única até o dia 28 de fevereiro, uma oportunidade para aliviar o orçamento logo no início do ano.

Quem perder esse primeiro prazo ainda pode garantir economia. O pagamento à vista até 31 de março assegura abatimento de 5%. Já para quem prefere dividir o valor, o parcelamento pode ser feito em até nove vezes, com vencimentos de março a novembro. A primeira parcela vence em 31 de março e a última em 30 de novembro, conforme o calendário fiscal divulgado.

A regra é diferente para imóveis com IPTU inferior a R$ 124,01. Nesses casos, não há possibilidade de parcelamento, sendo obrigatório o pagamento em cota única. O valor segue o cálculo da Unidade de Referência Municipal e está detalhado na Resolução Semfaz 014 de 2025, publicada no fim do ano passado.

O prazo para solicitar isenção do imposto vai até 31 de março. A exceção vale para entidades, associações e pessoas físicas com doenças previstas em lei, que podem protocolar o pedido fora desse período. Todas as informações, incluindo guias, datas e orientações, estão disponíveis de forma online.