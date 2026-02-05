Drogas apreendidas durante ação da Polícia Civil no bairro Aroeira, em MacaéFoto: Reprodução
Vigilância silenciosa leva à prisão por tráfico no bairro Aroeira
Ação da Polícia Civil flagra venda de drogas e apreende cocaína e maconha prontas para o comércio
Vigilância silenciosa leva à prisão por tráfico no bairro Aroeira
Ação da Polícia Civil flagra venda de drogas e apreende cocaína e maconha prontas para o comércio
IPTU 2026 em Macaé já pode ser pago com desconto de até 10%
Contribuintes têm opção de cota única, parcelamento em até nove vezes e prazo para solicitar isenção
Falta de luz por dias leva Enel a ser autuada pelo Procon em Macaé
Consumidores relatam prejuízos, e órgão cobra explicações e respeito ao direito básico
Música em pauta: Emart aplica prova decisiva para novos talentos em Macaé
Etapa eliminatória avalia teoria e percepção musical de candidatos aos cursos técnicos da escola municipal
Rede de saúde de Macaé ajusta lista de medicamentos e projeta consumo para 2026
Atualização da REMUME orienta compras, evita faltas e garante atendimento mais seguro aos pacientes da rede pública
Carnaval da inclusão toma conta da Veríssimo de Melo com bloco sobre saúde mental
Cortejo "De Perto Ninguém é Normal" ocupa o Centro de Macaé no dia 11 e reforça mensagem de respeito, acolhimento e diversidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.