Drogas apreendidas durante ação da Polícia Civil no bairro Aroeira, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 05/02/2026 11:38

Macaé - Um trabalho discreto de monitoramento terminou com mais uma prisão por tráfico de drogas em Macaé. Policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia capturaram em flagrante um homem acusado de abastecer pontos de venda no bairro Aroeira, na tarde da última quarta-feira, dia 4.

A movimentação chamou a atenção dos investigadores, que acompanharam a rotina do suspeito até confirmarem a comercialização dos entorpecentes. A abordagem ocorreu na Rua Joaquim Alberto de Brito Filho. Já o material ilícito era guardado em outro endereço próximo, na Rua Francisco Alves Machado, estratégia usada para tentar despistar a fiscalização.

Durante a ação, os agentes encontraram 94 invólucros de cocaína e cinco tabletes de maconha, todos prontos para a venda. O homem foi levado para a 123ª DP, onde acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Após os procedimentos legais, o suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que ações de inteligência seguem intensificadas para combater o tráfico e reduzir a criminalidade nos bairros da cidade.