Material apreendido pela polícia estava escondido em terreno abandonado no Alto dos CajueirosFoto: Reprodução

Publicado 05/02/2026 11:38

Macaé - Um homem voltou a ser preso por tráfico de drogas em Macaé após uma denúncia anônima levar a polícia até o bairro Alto dos Cajueiros. A ação aconteceu na última quarta-feira, dia 4, na região conhecida como Favela da Linha, e terminou com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes prontos para a venda.

A movimentação suspeita foi verificada por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas, que seguiu até a Rua Jandira Perlingeiro para checar a informação. Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola escondida em um terreno abandonado, local apontado como ponto estratégico para o armazenamento da droga.

Dentro da sacola estavam 110 cápsulas de cocaína, totalizando 242 gramas, além de seis buchas de maconha, com pouco mais de 104 gramas. Todo o material estava fracionado, o que reforçou a suspeita de comercialização na área.

Levado para a delegacia, o suspeito teve a ficha criminal verificada, e os agentes constataram que ele já possuía passagem anterior pelo mesmo crime. O homem permaneceu detido e segue à disposição da Justiça.

A polícia reforça que denúncias anônimas continuam sendo fundamentais para o combate ao tráfico e para a segurança das comunidades.