Material apreendido pela polícia estava escondido em terreno abandonado no Alto dos CajueirosFoto: Reprodução
Denúncia leva à prisão por tráfico no Alto dos Cajueiros
Drogas prontas para venda foram encontradas escondidas em terreno usado como ponto de apoio
Resultado da pré-matrícula avança e define novas vagas na rede municipal de Macaé
Lista da segunda fase já está disponível e famílias têm prazo para garantir a matrícula presencial até 11 de fevereiro
Vigilância silenciosa leva à prisão por tráfico no bairro Aroeira
Ação da Polícia Civil flagra venda de drogas e apreende cocaína e maconha prontas para o comércio
IPTU 2026 em Macaé já pode ser pago com desconto de até 10%
Contribuintes têm opção de cota única, parcelamento em até nove vezes e prazo para solicitar isenção
Falta de luz por dias leva Enel a ser autuada pelo Procon em Macaé
Consumidores relatam prejuízos, e órgão cobra explicações e respeito ao direito básico
Música em pauta: Emart aplica prova decisiva para novos talentos em Macaé
Etapa eliminatória avalia teoria e percepção musical de candidatos aos cursos técnicos da escola municipal
