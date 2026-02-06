Polícia Civil cumpre mandado de prisão após investigação sobre roubos em diferentes bairros da cidade - Foto: Reprodução

Publicado 06/02/2026 14:24

Macaé - A apuração detalhada da Polícia Civil levou à prisão de um homem apontado como autor de uma sequência de roubos que vinha assustando moradores de Macaé. O suspeito foi localizado e detido no bairro Virgem Santa, após a Justiça expedir mandado de prisão temporária.

As investigações indicam que os crimes ocorreram nos bairros Imboassica, Granja dos Cavaleiros e Glória. Segundo a polícia, as ações seguiam um padrão: abordagem direta em via pública, ameaça com arma de fogo e fuga rápida após a subtração dos bens das vítimas.

Em um dos casos apurados, a violência chamou atenção. Uma vítima foi surpreendida ao sair do carro, na Granja dos Cavaleiros, e teve uma corrente de ouro e um pingente arrancados à força. O prejuízo estimado chegou a cerca de cinco mil reais. O autor fugiu com apoio de um comparsa que aguardava em um automóvel.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou o carro utilizado nos crimes, um GM Corsa preto, reconhecido por diferentes vítimas. Os agentes também apuraram que o veículo era emprestado ao comparsa, mesmo com o proprietário tendo conhecimento do envolvimento do suspeito em atividades criminosas. Um dos celulares roubados foi vendido poucas horas após a ação, reforçando as provas reunidas.

Com base no conjunto de evidências, a 5ª Vara de Garantias autorizou a prisão. Após monitoramento, os policiais conseguiram localizar o suspeito e cumprir a ordem judicial. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem para identificar outros envolvidos.