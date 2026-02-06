Material entorpecente e celulares apreendidos durante a ação policial no Alto dos Cajueiros - Foto: Divulgação

Material entorpecente e celulares apreendidos durante a ação policial no Alto dos CajueirosFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 14:24

Macaé - A ação integrada das forças de segurança mudou a rotina do Alto dos Cajueiros e terminou com três suspeitos presos por tráfico de drogas em Macaé. O trabalho começou após informações do setor de inteligência apontarem a atuação de criminosos na região, com venda constante de entorpecentes.

A partir dos dados levantados, equipes do 32º BPM montaram um cerco tático nas vias de acesso ao bairro, com apoio de informações repassadas pela Polícia Civil. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram escapar pelas ruas do entorno, mas foram alcançados na Rua Jandira Perlingeiro.

Durante a tentativa de fuga, um dos homens lançou uma bolsa dentro de uma construção abandonada. No interior, os policiais encontraram cápsulas de cocaína, pedras de crack e buchas de maconha, além de três aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Um dos detidos já possuía antecedente criminal pelo mesmo tipo de crime.

Os três foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos.

A operação reforça a atuação permanente das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico e na proteção das comunidades, especialmente em áreas mais afetadas pela criminalidade.