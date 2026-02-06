Equipe de saúde prepara atendimento para testagem rápida de ISTs no Centro de Macaé - Foto: Ilustração

Equipe de saúde prepara atendimento para testagem rápida de ISTs no Centro de Macaé Foto: Ilustração

Publicado 06/02/2026 14:24

Macaé - O cuidado com a saúde ganha reforço no Centro de Macaé neste sábado, quando a cidade abre espaço para um mutirão de testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa acontece das 9h às 16h, na Rua Alfredo Backer, 177, com atendimento gratuito e aberto ao público.

A ação é voltada, principalmente, a quem encontra dificuldade para buscar atendimento durante a semana. A proposta é simples e direta: facilitar o acesso ao diagnóstico precoce e estimular a prevenção em um período marcado por maior circulação de pessoas, às vésperas do Carnaval.

No local, equipes do Programa IST/AIDS realizam testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. O atendimento ocorre por demanda espontânea, seguindo a ordem de chegada, com distribuição de senhas. Todo o processo é sigiloso, rápido e acompanhado por profissionais capacitados.

Além do diagnóstico, o mutirão também funciona como espaço de orientação. Identificar uma infecção no início faz diferença no tratamento, reduz riscos e ajuda a interromper a cadeia de transmissão. Informação, nesse contexto, vira ferramenta de proteção coletiva.

Segundo a coordenação do programa, levar o serviço para fora das unidades tradicionais amplia o alcance das políticas públicas de saúde e aproxima o cuidado da rotina das pessoas. A expectativa é atender quem passa pelo Centro e transformar um simples teste em um gesto de atenção consigo e com o outro.