Sessão solene reuniu autoridades, homenageados e convidados em uma noite dedicada à história, ao reconhecimento e ao futuro de Macaé - Foto: Reprodução

Sessão solene reuniu autoridades, homenageados e convidados em uma noite dedicada à história, ao reconhecimento e ao futuro de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2026 16:32

Macaé - Construída por diferentes gerações, impulsionada pelo trabalho de milhares de pessoas e reconhecida hoje como um dos principais polos econômicos do país, Macaé viveu uma noite dedicada à própria história. Em celebração aos 213 anos de emancipação político-administrativa do município, a Câmara Municipal promoveu uma sessão solene que reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e homenageados para reconhecer cidadãos que ajudaram a escrever capítulos importantes do desenvolvimento da cidade.

A cerimônia transformou o plenário em um espaço de memória, gratidão e valorização daqueles que contribuíram para o crescimento econômico, social e institucional do município. Ao todo, foram entregues 89 honrarias entre Títulos de Mérito Municipal, Mérito Político e Cidadania Macaense.

O momento de maior emoção da noite foi reservado ao ex-prefeito e ex-deputado federal Sylvio Lopes Teixeira. Aos 95 anos, ele recebeu o Título de Mérito Público Municipal, a mais alta condecoração concedida pelo Legislativo, distinção que leva o próprio nome do homenageado.

Reconhecido por obras que marcaram a expansão urbana e o fortalecimento da infraestrutura de Macaé, Sylvio Lopes teve sua trajetória lembrada por autoridades e convidados. Entre as realizações destacadas estão a implantação do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, do Parque de Exposições Latiff Mussi e do Hospital Público Municipal, equipamentos que permanecem como referências para o município.

Ao abrir a solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Alan Mansur, ressaltou que a homenagem simboliza o reconhecimento às pessoas que ajudaram a construir a identidade da cidade ao longo de mais de dois séculos de história.

Presente à cerimônia, o prefeito Welberth Rezende destacou o atual momento vivido por Macaé e lembrou que muitos dos avanços observados hoje têm origem em investimentos realizados décadas atrás.

"Estamos colhendo frutos plantados há muitos anos. Equipamentos importantes construídos naquele período continuam sendo fundamentais para que Macaé realize grandes eventos, fortaleça o turismo e siga avançando em diversas áreas", afirmou.

Emocionado, Sylvio Lopes agradeceu o reconhecimento e dividiu a homenagem com a população macaense.

"Recebo essa homenagem com muita gratidão. Tudo o que foi realizado aconteceu porque existia um compromisso com a cidade e porque sempre ouvimos as necessidades da população", declarou.

Outro momento marcante da solenidade foi a apresentação do trailer do documentário "Sylvio Lopes: História e Legado", produzido pela TV Câmara de Macaé. A obra, com lançamento previsto para outubro, retratará a trajetória pública do ex-prefeito e sua contribuição para a transformação do município.

A sessão também reuniu representantes do Executivo, vereadores, ex-parlamentares, lideranças regionais e convidados, consolidando uma programação que valorizou não apenas o aniversário de Macaé, mas também a memória daqueles que ajudaram a construir a cidade ao longo de seus 213 anos de história.