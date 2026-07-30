As ações acontecem das 09h às 12h do dia 30/07 na Estrada do Dique e no dia 31/77 na Quinta da Boa Vista, ambos de forma volante - Foto: Divulgação

As ações acontecem das 09h às 12h do dia 30/07 na Estrada do Dique e no dia 31/77 na Quinta da Boa Vista, ambos de forma volanteFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2026 16:32

Macaé - A proteção da saúde começa com um gesto simples que pode salvar vidas. Nesta sexta-feira (31), a região da Virgem Santa será palco de mais uma etapa da A proteção da saúde começa com um gesto simples que pode salvar vidas. Nesta sexta-feira (31), a região da Virgem Santa será palco de mais uma etapa da pré-campanha de vacinação antirrábica em Macaé, iniciativa que fortalece o combate à raiva, amplia a cobertura vacinal e aproxima o serviço da população por meio de atendimento itinerante.

A mobilização será realizada pela Gerência de Vigilância Ambiental em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 12h, na Quinta da Boa Vista. A estratégia integra as ações preparatórias para a campanha oficial de vacinação e busca facilitar o acesso dos tutores ao imunizante, garantindo maior proteção para cães, gatos e toda a comunidade.

Embora atinja os animais, a vacinação possui impacto direto na saúde pública. A raiva é uma doença viral de elevada letalidade, capaz de ser transmitida aos seres humanos por mordidas, arranhões ou contato da saliva de animais infectados. Por esse motivo, manter a vacinação em dia continua sendo a medida mais eficiente para impedir a circulação do vírus.

Podem ser imunizados cães e gatos com idade a partir de quatro meses. A aplicação não é indicada para animais doentes, muito debilitados, gestantes ou em período de amamentação.

A Vigilância Ambiental orienta que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, utilizando focinheira quando necessário. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, garantindo segurança para os animais, tutores e profissionais envolvidos na ação.

A expectativa é ampliar a proteção dos animais antes da campanha oficial e fortalecer uma rede preventiva que beneficia toda a população. Cada dose aplicada representa mais segurança para as famílias e contribui para manter Macaé livre da circulação da doença.