As ações acontecem das 09h às 12h do dia 30/07 na Estrada do Dique e no dia 31/77 na Quinta da Boa Vista, ambos de forma volanteFoto: Divulgação
Virgem Santa recebe vacinação antirrábica e reforça proteção de cães, gatos e moradores em Macaé
Ação itinerante acontece nesta sexta-feira na Quinta da Boa Vista e amplia a prevenção contra uma das zoonoses mais graves do país
História, reconhecimento e futuro marcam noite de homenagens pelos 213 anos de Macaé
Sessão solene da Câmara celebra personalidades que ajudaram a transformar o município e presta a maior honraria da Casa ao ex-prefeito Sylvio Lopes Teixeira
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Macaé acelera o coração do esporte e recebe 3 mil corredores na maior edição da 10 Milhas
Tradicional prova transforma a orla da Imbetiba em palco de superação, inclusão e incentivo à qualidade de vida, consolidando o município como referência no calendário esportivo
FanFest de Amanda Amado transforma música em solidariedade e deixa legado de 3 toneladas de alimentos em Macaé
Projeto reuniu cerca de 30 mil pessoas durante a Copa do Mundo de 2026, movimentou a cena cultural da cidade e converteu entretenimento em ajuda para idosos acolhidos por instituição beneficente
Orgulho, história e identidade marcam o início das celebrações pelos 213 anos de Macaé
Cerimônia de hasteamento das bandeiras abriu oficialmente a programação comemorativa e reuniu autoridades, forças de segurança e moradores em um momento de valorização da trajetória do município
Movimentação no Skandi Amazonas desperta expectativa, mas ação teve foco na segurança da praia
Presença de equipes no entorno da embarcação levantou especulações sobre uma possível retirada, porém operação priorizou a proteção de banhistas e pedestres
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