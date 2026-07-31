Armas, munições, equipamentos e motocicleta foram apreendidos durante a operação integrada realizada na Comunidade das MalvinasFoto: Divulgação
Integração entre Polícia Civil e PM termina com traficante armado preso após confronto em comunidade de Macaé
Operação baseada em inteligência levou à apreensão de duas pistolas, munições, rádio comunicador e motocicleta utilizada por integrante da facção ADA nas Malvinas
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História, reconhecimento e futuro marcam noite de homenagens pelos 213 anos de Macaé
Sessão solene da Câmara celebra personalidades que ajudaram a transformar o município e presta a maior honraria da Casa ao ex-prefeito Sylvio Lopes Teixeira
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Ação itinerante acontece nesta sexta-feira na Quinta da Boa Vista e amplia a prevenção contra uma das zoonoses mais graves do país
Macaé acelera o coração do esporte e recebe 3 mil corredores na maior edição da 10 Milhas
Tradicional prova transforma a orla da Imbetiba em palco de superação, inclusão e incentivo à qualidade de vida, consolidando o município como referência no calendário esportivo
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Projeto reuniu cerca de 30 mil pessoas durante a Copa do Mundo de 2026, movimentou a cena cultural da cidade e converteu entretenimento em ajuda para idosos acolhidos por instituição beneficente
Orgulho, história e identidade marcam o início das celebrações pelos 213 anos de Macaé
Cerimônia de hasteamento das bandeiras abriu oficialmente a programação comemorativa e reuniu autoridades, forças de segurança e moradores em um momento de valorização da trajetória do município
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