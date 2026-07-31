Armas, munições, equipamentos e motocicleta foram apreendidos durante a operação integrada realizada na Comunidade das Malvinas - Foto: Divulgação

Armas, munições, equipamentos e motocicleta foram apreendidos durante a operação integrada realizada na Comunidade das MalvinasFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 11:27

Macaé - A atuação conjunta das forças de segurança voltou a atingir diretamente a estrutura do tráfico em Macaé. Uma operação integrada entre policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia e equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão da Polícia Militar A atuação conjunta das forças de segurança voltou a atingir diretamente a estrutura do tráfico em Macaé. Uma operação integrada entre policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia e equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem apontado como integrante da facção Amigos dos Amigos (ADA), além da apreensão de armamento, munições e equipamentos utilizados pelo grupo criminoso.

A ação aconteceu na Comunidade das Malvinas e foi planejada a partir de informações de inteligência que indicavam a presença de criminosos fortemente armados na região. Durante a entrada das equipes, os policiais foram recebidos a tiros, dando início a um intenso confronto.

Mesmo diante da resistência dos criminosos, os agentes conseguiram avançar na operação e prender um dos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, o homem integrava a organização criminosa que atua na localidade.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam duas pistolas, uma delas equipada com carregador estendido e com a numeração raspada, dezenas de munições de diversos calibres, um aparelho celular, rádio transmissor, coldre para arma de fogo e uma motocicleta utilizada pelo grupo durante suas ações.

A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio Braga e Victor Azevedo, titulares da 123ª DP, e integra as ações permanentes de combate às organizações criminosas desenvolvidas em conjunto com a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, a retirada de armas de circulação representa um importante avanço no enfrentamento ao crime organizado, reduzindo o potencial ofensivo das facções e fortalecendo a sensação de segurança da população.

As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos que conseguiram fugir durante o confronto.

A 123ª Delegacia de Polícia reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 98831-8043. O sigilo das informações é garantido.