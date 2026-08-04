Seminário reunirá profissionais de diferentes áreas para fortalecer políticas públicas de redução de danos e ampliar a formação em saúde - Foto: Douglas Smmithy

Seminário reunirá profissionais de diferentes áreas para fortalecer políticas públicas de redução de danos e ampliar a formação em saúdeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/08/2026 09:43

Macaé - Quando o assunto é construir políticas públicas que unem ciência, acolhimento e respeito à vida, Macaé volta a ocupar posição de destaque no cenário nacional. Na próxima quarta-feira (5), o município promoverá a segunda edição do Seminário de Redução de Danos, iniciativa que reúne especialistas, estudantes, profissionais da saúde e representantes de diversas áreas para discutir caminhos mais humanos e eficazes no enfrentamento das vulnerabilidades relacionadas ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.

O encontro será realizado das 14h às 18h, no Auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária, transformando o espaço em um ambiente de troca de experiências, construção de conhecimento e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao cuidado integral da população.

A programação é organizada pela Coordenação Geral de Políticas sobre Drogas (CGPOD), vinculada à Gerência de Vigilância em Saúde. O órgão também é responsável pela Escola de Redução de Danos de Macaé, projeto que se tornou referência no país ao oferecer formação gratuita para profissionais e estudantes interessados em atuar com estratégias de prevenção, acolhimento e promoção da saúde.

Nesta edição, o seminário terá como tema central "Criminologia Crítica", abordando reflexões sobre os impactos das políticas de drogas, o sistema penal e as desigualdades sociais. O debate será conduzido pelo advogado e professor de Direito Mohand Gomes Araújo, que apresentará uma análise sobre a relação entre racismo estrutural, criminalização e os desafios enfrentados na construção de políticas públicas mais inclusivas.

Além da palestra, o evento contará com uma mesa-redonda e uma roda de conversa aberta ao público. A proposta é ampliar o diálogo entre especialistas e participantes, permitindo o compartilhamento de experiências e a construção coletiva de soluções capazes de fortalecer a rede de cuidado e proteção social.

A iniciativa integra um conjunto permanente de ações desenvolvidas pela Prefeitura para qualificar profissionais que atuam diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. A estratégia aposta na educação continuada como ferramenta para ampliar o acesso ao cuidado humanizado, reduzir danos e fortalecer os serviços públicos.

O trabalho desenvolvido em Macaé coloca o município em posição de destaque no Brasil. Atualmente, existem apenas duas Escolas de Redução de Danos em funcionamento no país: uma vinculada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e outra mantida pela administração municipal de Macaé.

Voltada para profissionais de níveis médio e superior, além de estudantes universitários e alunos de cursos técnicos, a formação prepara equipes para atuar em diferentes contextos sociais, promovendo abordagens fundamentadas na escuta, no respeito aos direitos humanos e na promoção da qualidade de vida.

A 13ª edição da Escola de Redução de Danos segue em andamento desde abril e será concluída em dezembro. Ao longo de 34 semanas, os participantes desenvolvem atividades teóricas e práticas que totalizam 212 horas de formação, incluindo palestras, estudos dirigidos, debates, visitas técnicas e trabalhos em grupo.

Com a realização do segundo seminário, Macaé reafirma o investimento em conhecimento, inovação e qualificação profissional, consolidando uma política pública que busca enfrentar desafios complexos por meio da informação, do diálogo e do fortalecimento das redes de cuidado.