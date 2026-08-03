Nova parcela do Cartão Educa+ garante mais tranquilidade às famílias e reforça o acesso dos estudantes aos materiais necessários para o semestre letivoFoto: Ilustração
Cartão Educa+ libera nova parcela e fortalece permanência dos alunos na rede municipal de Macaé
Benefício destinado à compra de materiais didáticos e uniformes escolares já está disponível para estudantes da rede pública e movimenta também o comércio credenciado do município
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Macaé abre debate que definirá os rumos da cidade pelos próximos dez anos
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Ação integrada do 32º BPM apreendeu drogas, dinheiro, motocicleta, celulares e equipamentos utilizados na comercialização de entorpecentes
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Natural de Carapebus, vítima de 33 anos havia denunciado o ex-companheiro e possuía medida protetiva; suspeito foi preso após tentar tirar a própria vida
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Operação baseada em inteligência levou à apreensão de duas pistolas, munições, rádio comunicador e motocicleta utilizada por integrante da facção ADA nas Malvinas
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