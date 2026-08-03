Nova parcela do Cartão Educa+ garante mais tranquilidade às famílias e reforça o acesso dos estudantes aos materiais necessários para o semestre letivo - Foto: Ilustração

Nova parcela do Cartão Educa+ garante mais tranquilidade às famílias e reforça o acesso dos estudantes aos materiais necessários para o semestre letivoFoto: Ilustração

Publicado 03/08/2026 10:35

Macaé - Mais do que um auxílio financeiro, o Cartão Educa+ Macaé representa um investimento direto na educação e na rotina de milhares de estudantes da rede pública municipal. A segunda parcela do benefício já está disponível para os alunos contemplados pelo programa, permitindo a aquisição de materiais didáticos e uniformes escolares necessários para o segundo semestre.

A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, atende estudantes regularmente matriculados e frequentes nas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino e também no Colégio de Aplicação de Macaé (CAp), seguindo os critérios previstos na legislação do programa.

O secretário municipal de Educação, Matias Mendes da Silva, destaca que o benefício amplia as condições de aprendizagem e oferece mais segurança às famílias.

"O Educa+ Macaé garante que nossos estudantes iniciem o semestre com todos os materiais e uniformes necessários para acompanhar as atividades escolares. Além de reduzir os custos para as famílias, o programa fortalece o comércio local e reafirma o compromisso da administração municipal com uma educação pública cada vez mais inclusiva e de qualidade", afirmou.

Os valores variam conforme a etapa de ensino. Alunos da Educação Infantil recebem R$ 501,47. Para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais, o crédito é de R$ 500,03. Já os matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem R$ 484,28.

Os recursos devem ser utilizados exclusivamente em estabelecimentos credenciados pela Prefeitura para a compra dos itens definidos na Portaria Semed nº 077/2026. O crédito permanece disponível por até 60 dias após a liberação. Após esse prazo, os valores não utilizados são bloqueados.

Ao garantir acesso aos materiais indispensáveis para o aprendizado, o Cartão Educa+ consolida uma política pública que alia inclusão, permanência escolar e valorização da educação, beneficiando estudantes, famílias e o comércio local em uma única iniciativa.