Tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento oculto no automóvel abordado pela Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação

Tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento oculto no automóvel abordado pela Polícia Rodoviária FederalFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 15:23 | Atualizado 04/08/2026 15:24

Macaé - Uma abordagem de rotina terminou com a retirada de uma grande carga de cocaína de circulação nas rodovias federais que cruzam o Norte Fluminense. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nesta terça-feira (4), na BR-101, em Macaé, Uma abordagem de rotina terminou com a retirada de uma grande carga de cocaína de circulação nas rodovias federais que cruzam o Norte Fluminense. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nesta terça-feira (4), na BR-101, em Macaé, resultou na apreensão de aproximadamente 14 quilos da droga e na prisão em flagrante do motorista responsável pelo transporte do entorpecente.

A ocorrência começou durante uma fiscalização de rotina, quando os policiais perceberam atitudes consideradas suspeitas por parte do condutor. O comportamento apresentado durante a abordagem despertou a atenção da equipe, que decidiu aprofundar a inspeção no veículo.

A decisão levou os agentes à descoberta de um compartimento oculto instalado na estrutura do automóvel. No interior do esconderijo estavam 13 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 14 quilos da substância, acondicionados de forma a dificultar a localização durante uma fiscalização comum.

Diante da materialidade do crime, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O veículo utilizado no transporte, a carga apreendida e o suspeito foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde a ocorrência foi registrada e o caso passou a ser investigado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão integra as ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. As fiscalizações buscam impedir o transporte de entorpecentes entre diferentes regiões do país e reforçar o combate às organizações criminosas que utilizam as estradas como rota para distribuição de drogas.

A corporação não divulgou a origem nem o destino da carga apreendida. A investigação deverá esclarecer a procedência da droga, o destino do material e a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.