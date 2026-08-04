Tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento oculto no automóvel abordado pela Polícia Rodoviária FederalFoto: Divulgação
PRF apreende 14 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-101, em Macaé
Motorista foi preso em flagrante após agentes encontrarem compartimento oculto no veículo durante abordagem de rotina na rodovia federal
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Capacitação gratuita abre novos caminhos para mulheres em Macaé
Parceria entre Prefeitura e Firjan/Senai abre vagas para formação em Pacote Office e Assistente Administrativo com foco na inserção e no retorno ao mercado de trabalho
Feminicídio impulsiona nova mobilização por proteção às mulheres em Macaé
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Macaé abre 1.104 vagas e mercado de trabalho acelera com oportunidades em diversas áreas
Levantamento divulgado pela Central do Trabalhador reúne ofertas para diferentes níveis de escolaridade, amplia vagas para pessoas com deficiência e reforça o aquecimento da economia local
Gasoduto Raia avança em Macaé e projeto promete atender 15% da demanda nacional de gás natural
Ligação entre o mar e a unidade de Cabiúnas entra em fase decisiva e consolida o município como um dos principais polos energéticos do Brasil
Macaé amplia debate sobre redução de danos e consolida protagonismo nacional em políticas de cuidado
Seminário promovido pelo município reunirá especialistas, estudantes e profissionais para discutir saúde pública, direitos humanos e estratégias voltadas ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade
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