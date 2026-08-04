Vereadora Leandra Lopes anunciou uma série de ações para ampliar o acesso das mulheres às informações sobre os serviços de proteção existentes em Macaé - Foto: Reprodução

Vereadora Leandra Lopes anunciou uma série de ações para ampliar o acesso das mulheres às informações sobre os serviços de proteção existentes em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:09 | Atualizado 04/08/2026 10:16

Macaé - A morte de uma A morte de uma mulher vítima de feminicídio no último fim de semana continua mobilizando Macaé e reacendendo um debate que, para especialistas e representantes do poder público, precisa permanecer permanente: o enfrentamento à violência contra a mulher. Em meio à comoção provocada pelo crime, a vereadora Leandra Lopes (PT) anunciou um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção e ao acesso das vítimas às informações sobre os serviços disponíveis no município.

Reconhecida por atuar em pautas ligadas aos direitos das mulheres, a parlamentar afirmou que pretende transformar o Agosto Lilás em um período de mobilização, conscientização e aproximação entre a população e os equipamentos públicos destinados ao acolhimento de mulheres em situação de violência.

A decisão foi anunciada após uma reunião realizada com sua equipe no retorno das atividades parlamentares, às vésperas da retomada das sessões da Câmara Municipal. Segundo Leandra, a prioridade será apresentar à população, de forma prática e acessível, os órgãos responsáveis pelo atendimento às vítimas, mostrando como cada serviço funciona e de que maneira pode ser acionado.

"O compromisso deste Agosto Lilás será apresentar todos os espaços públicos de amparo à mulher em situação de violência. Informação salva vidas", declarou.

Para a vereadora, muitas mulheres deixam de procurar ajuda por desconhecerem os canais de atendimento existentes ou por não saberem quais direitos possuem diante de situações de violência doméstica, psicológica, patrimonial, moral, sexual ou física.

Durante o pronunciamento, Leandra destacou que pretende visitar cada equipamento da rede municipal de proteção para mostrar à população como funcionam os atendimentos e quais caminhos podem ser percorridos por quem precisa de apoio.

"O Agosto Lilás é um mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Vamos mostrar quais equipamentos do município oferecem amparo às mulheres da nossa cidade, porque conhecer essa rede pode fazer toda a diferença", afirmou.

A proposta também busca ampliar o debate sobre políticas públicas capazes de reduzir os índices de violência de gênero e fortalecer ações preventivas. Segundo a parlamentar, enfrentar o problema exige participação coletiva, informação qualificada e o funcionamento integrado dos serviços públicos.

"Precisamos encontrar caminhos para diminuir os casos de violência e de feminicídio que têm marcado tantas famílias. Vamos mostrar as possibilidades existentes para minimizar esses impactos e fortalecer a proteção das mulheres em Macaé", completou.

O posicionamento ocorre em um momento de forte repercussão do feminicídio registrado na cidade, episódio que voltou a provocar manifestações da sociedade civil, representantes políticos e entidades ligadas à defesa dos direitos das mulheres. O crime reforçou a necessidade de ampliar o debate sobre prevenção, acolhimento e acesso às políticas públicas destinadas às vítimas.

Ao longo do mês de agosto, a expectativa é que as ações anunciadas pela vereadora sejam desenvolvidas em conjunto com os serviços municipais de atendimento, contribuindo para ampliar a visibilidade da rede de proteção e incentivar mulheres em situação de violência a buscarem ajuda antes que os casos evoluam para situações ainda mais graves.