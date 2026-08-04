Entre os cargos com maior número de contratações estão auxiliar de serviços gerais - Foto: Ilustração

Entre os cargos com maior número de contratações estão auxiliar de serviços geraisFoto: Ilustração

Publicado 04/08/2026 10:03

Macaé - Macaé inicia agosto com o mercado de trabalho em movimento e mais de mil oportunidades abertas para quem busca uma colocação profissional. A cidade começou o mês com 1.104 vagas de emprego disponibilizadas por empresas parceiras da Central do Trabalhador, Macaé inicia agosto com o mercado de trabalho em movimento e mais de mil oportunidades abertas para quem busca uma colocação profissional. A cidade começou o mês com 1.104 vagas de emprego disponibilizadas por empresas parceiras da Central do Trabalhador, ampliando as chances para candidatos de diferentes perfis , níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As oportunidades são intermediadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e refletem a demanda crescente por mão de obra em setores como hotelaria, comércio, construção civil, serviços, saúde e alimentação. O levantamento reúne vagas efetivas para profissionais experientes, trabalhadores em busca de recolocação e candidatos que desejam ingressar no mercado.

Entre os cargos com maior número de contratações estão auxiliar de serviços gerais, com 100 vagas, camareira, com 70, servente, com 35, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e vendedor, cada um com 30 oportunidades. Também aparecem entre os destaques funções para fonoaudiólogo clínico, consultor de seguros e planos de saúde, governança hoteleira, taifeiro e instalador/reparador.

A lista ainda contempla vagas para atendente de padaria, auxiliar de loja, conferente, operador de caixa, garçom, motorista, motorista escolar, mecânico, costureira, pedreiro, porteiro, professor de artes e diversas outras profissões, permitindo que candidatos com diferentes qualificações encontrem opções compatíveis com seu perfil.

Outro destaque é a oferta de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), fortalecendo as políticas de inclusão e ampliando o acesso ao mercado de trabalho em diferentes segmentos da economia.

O encaminhamento dos candidatos é realizado pela equipe técnica da Central do Trabalhador, que avalia os requisitos exigidos por cada empresa e direciona os profissionais às entrevistas de acordo com o perfil solicitado pelos empregadores.

Além do atendimento presencial, o município disponibiliza cadastro de currículos pela internet, permitindo que trabalhadores permaneçam no banco de talentos para futuras seleções, mesmo quando não houver uma vaga compatível no momento da inscrição.

Os interessados podem realizar o cadastro online pelo sistema da Prefeitura ou comparecer à Central do Trabalhador, instalada no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 1.181, na Praia Campista, das 8h às 17h. Para o atendimento, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado.

Com a abertura de 1.104 oportunidades logo no início do mês, Macaé reforça sua posição como um dos principais polos de geração de empregos do interior fluminense, impulsionado pelo dinamismo econômico e pela constante demanda das empresas instaladas no município.