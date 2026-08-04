Entre os cargos com maior número de contratações estão auxiliar de serviços geraisFoto: Ilustração
Macaé abre 1.104 vagas e mercado de trabalho acelera com oportunidades em diversas áreas
Levantamento divulgado pela Central do Trabalhador reúne ofertas para diferentes níveis de escolaridade, amplia vagas para pessoas com deficiência e reforça o aquecimento da economia local
Macaé abre 1.104 vagas e mercado de trabalho acelera com oportunidades em diversas áreas
Levantamento divulgado pela Central do Trabalhador reúne ofertas para diferentes níveis de escolaridade, amplia vagas para pessoas com deficiência e reforça o aquecimento da economia local
Gasoduto Raia avança em Macaé e projeto promete atender 15% da demanda nacional de gás natural
Ligação entre o mar e a unidade de Cabiúnas entra em fase decisiva e consolida o município como um dos principais polos energéticos do Brasil
Macaé amplia debate sobre redução de danos e consolida protagonismo nacional em políticas de cuidado
Seminário promovido pelo município reunirá especialistas, estudantes e profissionais para discutir saúde pública, direitos humanos e estratégias voltadas ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade
Cartão Educa+ libera nova parcela e fortalece permanência dos alunos na rede municipal de Macaé
Benefício destinado à compra de materiais didáticos e uniformes escolares já está disponível para estudantes da rede pública e movimenta também o comércio credenciado do município
Macaé abre debate que definirá os rumos da cidade pelos próximos dez anos
Audiências públicas da revisão do Plano Diretor começam na próxima semana e convidam moradores a participar das decisões sobre mobilidade, crescimento urbano, habitação e desenvolvimento sustentável
Megaoperação mobiliza Macaé para reflutuar navio encalhado na Praia Campista
Estrutura reúne Defesa Civil, Guarda Municipal, Marinha e empresa responsável para garantir segurança durante a retirada do Skandi Amazonas; área permanecerá isolada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.