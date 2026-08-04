Inscrições seguem na Secretaria de Política para as Mulheres e despertam grande procura por capacitação profissional gratuitaFoto: Divulgação
Capacitação gratuita abre novos caminhos para mulheres em Macaé
Parceria entre Prefeitura e Firjan/Senai abre vagas para formação em Pacote Office e Assistente Administrativo com foco na inserção e no retorno ao mercado de trabalho
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Feminicídio impulsiona nova mobilização por proteção às mulheres em Macaé
Leandra Lopes afirma que utilizará o Agosto Lilás para divulgar toda a rede municipal de acolhimento às vítimas de violência e ampliar o debate sobre prevenção no município
Macaé abre 1.104 vagas e mercado de trabalho acelera com oportunidades em diversas áreas
Levantamento divulgado pela Central do Trabalhador reúne ofertas para diferentes níveis de escolaridade, amplia vagas para pessoas com deficiência e reforça o aquecimento da economia local
Gasoduto Raia avança em Macaé e projeto promete atender 15% da demanda nacional de gás natural
Ligação entre o mar e a unidade de Cabiúnas entra em fase decisiva e consolida o município como um dos principais polos energéticos do Brasil
Macaé amplia debate sobre redução de danos e consolida protagonismo nacional em políticas de cuidado
Seminário promovido pelo município reunirá especialistas, estudantes e profissionais para discutir saúde pública, direitos humanos e estratégias voltadas ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade
Cartão Educa+ libera nova parcela e fortalece permanência dos alunos na rede municipal de Macaé
Benefício destinado à compra de materiais didáticos e uniformes escolares já está disponível para estudantes da rede pública e movimenta também o comércio credenciado do município
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