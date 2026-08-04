Inscrições seguem na Secretaria de Política para as Mulheres e despertam grande procura por capacitação profissional gratuita - Foto: Divulgação

Inscrições seguem na Secretaria de Política para as Mulheres e despertam grande procura por capacitação profissional gratuitaFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 10:13

Macaé - Nem sempre uma oportunidade chega na hora certa. Em Macaé, ela veio acompanhada de Nem sempre uma oportunidade chega na hora certa. Em Macaé, ela veio acompanhada de qualificação gratuita , portas abertas para o mercado de trabalho e uma resposta imediata das mulheres interessadas em transformar a própria realidade. A grande procura registrada logo no primeiro dia de inscrições confirmou o interesse pelos cursos de Pacote Office e Assistente Administrativo, oferecidos gratuitamente por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e a Firjan/Senai.

As inscrições continuam nesta terça-feira (4) e são realizadas na sede da Secretaria de Política para as Mulheres, localizada na Rua Dr. Luiz Belegard, nº 139, no bairro Imbetiba. O atendimento acontece das 12h às 17h.

Segundo a organização, o movimento intenso observado desde a abertura das inscrições demonstra a importância da iniciativa para mulheres que buscam qualificação profissional, recolocação no mercado ou até mesmo a primeira oportunidade de emprego.

As aulas acontecerão na unidade Firjan/Senai Macaé, situada na Linha Azul, no bairro Botafogo. Os cursos foram definidos a partir das demandas mais recorrentes do mercado de trabalho, priorizando áreas com grande oferta de vagas e necessidade constante de profissionais qualificados.

Além da formação técnica, o projeto busca fortalecer a autonomia feminina por meio da educação profissional, ampliando as possibilidades de geração de renda, independência financeira e crescimento profissional.

Serão distribuídas 40 senhas para cada curso, quantidade correspondente ao dobro das vagas disponíveis. A medida tem como objetivo organizar o atendimento durante o processo seletivo. A Prefeitura ressalta, entretanto, que a pré-inscrição não garante a matrícula definitiva, que dependerá da análise documental e do cumprimento dos critérios estabelecidos em edital.

As vagas são destinadas exclusivamente a mulheres com 18 anos ou mais, moradoras de Macaé e que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Para participar, é necessário apresentar cópia e original do documento oficial com foto, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência atualizado, foto 3x4 e documentos que comprovem a condição socioeconômica da candidata, como Cadastro Único atualizado, Carteira de Trabalho ou documentação equivalente dos integrantes da família. Também deverá ser entregue o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais previsto no edital.

A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar as oportunidades de inserção profissional de mulheres do município, oferecendo formação alinhada às exigências do mercado e fortalecendo políticas públicas voltadas à qualificação e inclusão produtiva.

O edital completo, contendo todas as regras, documentação exigida e critérios para seleção das candidatas, está disponível no Portal da Prefeitura de Macaé.