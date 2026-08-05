Nova rota aérea ligará Macaé ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, considerado o principal hub de conexões do Brasil - Foto: Divulgação

Nova rota aérea ligará Macaé ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, considerado o principal hub de conexões do BrasilFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 13:13

Macaé - . A partir de fevereiro de 2027, o município passará a contar com voos diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um dos maiores centros de conexões aéreas da América Latina. O anúncio da LATAM representa um novo capítulo para a mobilidade regional e reforça o protagonismo da cidade como referência nacional no setor de energia e na atração de investimentos. Macaé está prestes a reduzir distâncias e ampliar oportunidades . A partir de fevereiro de 2027, o município passará a contar com voos diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um dos maiores centros de conexões aéreas da América Latina. O anúncio da LATAM representa um novo capítulo para a mobilidade regional e reforça o protagonismo da cidade como referência nacional no setor de energia e na atração de investimentos.

A companhia aérea confirmou que a nova rota será operada três vezes por semana com aeronaves Embraer E195-E2, modelo de última geração com capacidade para transportar 136 passageiros. A operação facilitará o deslocamento entre Macaé e o principal hub aeroportuário do país, criando uma ponte direta entre o município e centenas de destinos nacionais e internacionais.

A expectativa é que a nova ligação aérea gere reflexos imediatos no ambiente econômico. Com acesso mais rápido aos grandes centros empresariais, a cidade passa a oferecer melhores condições para a chegada de investidores, executivos, fornecedores e profissionais ligados aos segmentos de óleo, gás, energia, tecnologia e serviços especializados.

Mais do que uma nova opção de transporte, a rota fortalece a posição estratégica de Macaé no cenário nacional. O município reúne um dos maiores complexos operacionais da indústria de energia do Brasil e vive um processo de diversificação econômica, atraindo novos empreendimentos e ampliando sua participação em setores como logística, inovação, comércio e turismo de negócios.

A conexão direta com Guarulhos também deverá beneficiar empresas instaladas na região, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando a integração com mercados internacionais. Passageiros que desembarcarem em São Paulo terão acesso facilitado à ampla malha aérea da LATAM, permitindo conexões para diferentes estados brasileiros e destinos no exterior.

O anúncio chega em um momento de expansão econômica para o município. Atualmente, Macaé concentra cerca de um terço dos investimentos privados previstos para o estado do Rio de Janeiro, cenário que reforça sua importância como um dos principais polos de desenvolvimento econômico fluminense.

Com a nova operação, Macaé fortalece sua infraestrutura logística, amplia sua competitividade e consolida um movimento que aproxima ainda mais o município dos grandes centros de decisão econômica do país.