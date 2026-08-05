Nova rota aérea ligará Macaé ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, considerado o principal hub de conexões do BrasilFoto: Divulgação
Voos diretos para Guarulhos vão ampliar a conectividade e impulsionar Macaé
Nova operação da LATAM, prevista para fevereiro de 2027, aproxima o município de centros financeiros, fortalece o ambiente de negócios e impulsiona o turismo corporativo
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Corrida Lilás vai mobilizar Macaé no combate à violência contra a mulher
Evento encerrará a programação do Agosto Lilás com expectativa de reunir mais de mil participantes em uma mobilização que unirá esporte, saúde e defesa dos direitos femininos
Conexão Juventude vai reunir inovação, empreendedorismo e oportunidades em Macaé
Evento inédito reunirá estudantes, especialistas, universidades e Sebrae durante o Mês da Juventude para incentivar novos talentos e aproximar jovens do mercado de trabalho
PRF apreende 14 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-101, em Macaé
Motorista foi preso em flagrante após agentes encontrarem compartimento oculto no veículo durante abordagem de rotina na rodovia federal
Capacitação gratuita abre novos caminhos para mulheres em Macaé
Parceria entre Prefeitura e Firjan/Senai abre vagas para formação em Pacote Office e Assistente Administrativo com foco na inserção e no retorno ao mercado de trabalho
Feminicídio impulsiona nova mobilização por proteção às mulheres em Macaé
Leandra Lopes afirma que utilizará o Agosto Lilás para divulgar toda a rede municipal de acolhimento às vítimas de violência e ampliar o debate sobre prevenção no município
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