Corredores e caminhantes participarão de uma mobilização que levará às ruas uma mensagem de respeito, proteção e combate à violência contra a mulher - Foto: Douglas Smmithy

Corredores e caminhantes participarão de uma mobilização que levará às ruas uma mensagem de respeito, proteção e combate à violência contra a mulherFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/08/2026 13:12

Macaé - Esporte terá um novo significado em Macaé no fim deste mês. Esporte terá um novo significado em Macaé no fim deste mês. Cada quilômetro percorrido, cada passo e cada chegada representarão um gesto coletivo de conscientização . No dia 30 de agosto, a cidade receberá a segunda edição da Corrida Lilás, iniciativa que utilizará a prática esportiva como instrumento de mobilização social para ampliar o debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecer a campanha Agosto Lilás.

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (5) e permanecerão disponíveis até quinta-feira (6), exclusivamente pela internet. A organização disponibilizará vagas para corridas de cinco e dez quilômetros, além de caminhada de cinco quilômetros, permitindo a participação tanto de atletas quanto de pessoas que desejarem aderir ao movimento de forma simbólica.

A largada acontecerá às 8h, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Praia Campista. O percurso seguirá pela orla em direção à Praia do Pecado, cenário escolhido para receber uma das maiores mobilizações da campanha no município.

A expectativa é reunir mais de mil participantes em um evento que extrapolará a prática esportiva. A proposta será transformar as ruas em um espaço de conscientização, incentivo ao respeito e valorização da vida das mulheres, aproximando a população de uma causa que exige atenção permanente.

Promovida pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, a Corrida Lilás encerrará oficialmente a programação do Agosto Lilás em Macaé, campanha nacional dedicada ao combate à violência doméstica e familiar. Ao longo do mês, diferentes ações educativas, preventivas e de acolhimento buscarão fortalecer a rede de proteção às vítimas e ampliar o acesso à informação.

Segundo a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Quelen Rezende, a iniciativa pretende envolver toda a sociedade.

"A Corrida Lilás vai muito além da atividade física. Queremos reunir mulheres, homens, famílias e jovens em uma corrente de conscientização. Quando a sociedade ocupa os espaços públicos para defender uma causa, ela envia uma mensagem clara de que a violência não pode ser naturalizada", afirmou.

Além da proposta de conscientização, o evento também incentivará hábitos saudáveis e qualidade de vida. Durante a programação, os participantes receberão orientações sobre alimentação equilibrada, hidratação, prática regular de exercícios físicos e bem-estar, associando saúde preventiva à construção de uma sociedade mais segura e igualitária.

A Corrida Lilás encerrará o Agosto Lilás deixando uma mensagem que ultrapassará a linha de chegada: o enfrentamento à violência contra a mulher dependerá da participação de toda a sociedade, da informação, do acolhimento às vítimas e do compromisso coletivo com a construção de uma cultura baseada no respeito e na garantia de direitos.