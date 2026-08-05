Programação reúne manifestações culturais, cinema itinerante e atividades esportivas para moradores e visitantes do CriaSanaFoto: Ilustração
CriaSana concentra cinema, cultura popular e esporte em programação gratuita que movimenta a serra de Macaé
Projeto Giro Cultural segue até esta quinta-feira com atividades para todas as idades, reforçando o acesso à cultura, ao lazer e à convivência comunitária na região serrana
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Conexão Juventude vai reunir inovação, empreendedorismo e oportunidades em Macaé
Evento inédito reunirá estudantes, especialistas, universidades e Sebrae durante o Mês da Juventude para incentivar novos talentos e aproximar jovens do mercado de trabalho
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Motorista foi preso em flagrante após agentes encontrarem compartimento oculto no veículo durante abordagem de rotina na rodovia federal
Capacitação gratuita abre novos caminhos para mulheres em Macaé
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