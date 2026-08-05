Programação reúne manifestações culturais, cinema itinerante e atividades esportivas para moradores e visitantes do CriaSana - Foto: Ilustração

Programação reúne manifestações culturais, cinema itinerante e atividades esportivas para moradores e visitantes do CriaSanaFoto: Ilustração

Publicado 05/08/2026 13:18

Macaé - Cultura, esporte e convivência transformam o CriaSana em um grande ponto de encontro nesta semana. Até esta sexta-feira (7), a Cultura, esporte e convivência transformam o CriaSana em um grande ponto de encontro nesta semana. Até esta sexta-feira (7), a região serrana de Macaé recebe uma programação gratuita que reúne manifestações da cultura popular, cinema ao ar livre, atividades físicas e ações voltadas à integração da comunidade. A iniciativa faz parte do Giro Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, e busca aproximar moradores e visitantes de diferentes expressões artísticas em um ambiente de lazer e valorização da identidade local.

A proposta ocupa diversos espaços do CriaSana e oferece atrações para públicos de todas as idades. Entre os destaques está o Cultura In Cine, projeto de cinema itinerante que levará uma sessão especial à Praça Principal da Rua Miguel Peixoto Guimarães. Além da exibição do filme, o evento contará com distribuição gratuita de pipoca, suco e algodão-doce, criando um ambiente pensado para reunir crianças, jovens e famílias em uma noite de entretenimento.

A programação também abre espaço para a prática esportiva e para a promoção da saúde. Aulas de funcional serão realizadas em dois horários, às 9h30 e às 16h, oferecendo uma oportunidade para quem deseja manter a rotina de exercícios em meio às atividades culturais.

Outro momento aguardado será a roda de capoeira conduzida pelo professor Renato. A atividade vai além do aspecto esportivo e reforça a valorização de uma das mais importantes manifestações da cultura afro-brasileira, reconhecida como patrimônio cultural, promovendo integração entre participantes e fortalecendo tradições que atravessam gerações.

O Giro Cultural também destaca a cultura popular como elemento central da programação. As atividades valorizam saberes tradicionais, estimulam o contato com diferentes linguagens artísticas e ampliam o acesso da população a iniciativas culturais gratuitas, fortalecendo o vínculo entre arte, identidade e pertencimento.

Além das atrações programadas, o espaço CriaSana permanecerá aberto para receber moradores e turistas, consolidando-se como um ambiente de convivência, lazer e circulação cultural na serra macaense. A iniciativa reforça a proposta de descentralizar ações culturais e levar programação diversificada para diferentes regiões do município.