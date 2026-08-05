Resultados reforçam o crescimento da companhia e a importância de Macaé no mercado brasileiro de perfuração offshore - Foto: Divulgação

Resultados reforçam o crescimento da companhia e a importância de Macaé no mercado brasileiro de perfuração offshoreFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 18:29 | Atualizado 05/08/2026 18:37

Em apenas três anos, construímos uma empresa sólida, financeiramente saudável e reconhecida pela excelência de suas operações, destacou o CEO da Foresea, Rogério Ibrahim Foto: Divulgação

"Em apenas três anos, construímos uma empresa sólida, financeiramente saudável e reconhecida pela excelência de suas operações. Ampliamos nossa carteira de contratos, dobramos o tamanho da nossa operação com a gestão de ativos de terceiros e encerramos o período com geração robusta de caixa e maior previsibilidade para os próximos anos", destacou o CEO da Foresea, Rogério Ibrahim.Os resultados do segundo trimestre de 2026 confirmam esse cenário positivo. A companhia registrou receita líquida de US$ 174 milhões, crescimento de 56,5% em comparação ao primeiro trimestre do ano. O EBITDA ajustado chegou a US$ 91 milhões, com margem de 52%, enquanto o lucro líquido alcançou US$ 57 milhões.No desempenho operacional, a Foresea também manteve índices considerados de excelência no setor. A frota própria operou com 100% de utilização durante o trimestre, alcançando uptime operacional de 98% e eficiência de receita de 96%, indicadores que refletem elevado nível de disponibilidade das plataformas e confiabilidade das operações.Os resultados também permitiram a aprovação de uma nova distribuição de US$ 50 milhões aos acionistas, realizada em julho. Desde sua fundação, a empresa já retornou aproximadamente US$ 465 milhões aos investidores, mantendo, ao mesmo tempo, uma política de investimentos voltada à inovação tecnológica, segurança operacional, qualificação profissional e fortalecimento de seus ativos.Com sede operacional em Macaé e atuação diretamente ligada à cadeia produtiva do petróleo, a Foresea administra uma frota composta pelas sondas ODN I, ODN II, Norbe VI, Norbe VIII e Norbe IX, todas atualmente em operação. A companhia possui certificação internacional API Q2 para toda a frota e destaca-se por registrar um dos maiores índices de disponibilidade operacional da indústria de perfuração marítima.O desempenho da empresa também reforça o momento vivido por Macaé, que concentra investimentos expressivos no setor energético e amplia sua importância como principal hub da indústria offshore brasileira. O fortalecimento de empresas instaladas no município contribui para impulsionar a economia regional, gerar oportunidades de negócios, estimular investimentos e consolidar a cidade como referência nacional na cadeia de óleo, gás e energia.