Arma e munições foram apreendidas durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Foto: Reprodução

Arma e munições foram apreendidas durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Tom JobimFoto: Reprodução

Publicado 06/08/2026 12:05 | Atualizado 06/08/2026 12:05

Macaé - Uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, terminou com a prisão de um morador de Macaé que tentava embarcar levando Uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, terminou com a prisão de um morador de Macaé que tentava embarcar levando uma arma de fogo na bagagem . O passageiro, de 35 anos, foi interceptado por agentes da Polícia Federal na tarde de quarta-feira (5), momentos antes de seguir viagem para Curitiba, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Federal, o armamento foi descoberto durante os procedimentos obrigatórios de segurança realizados na área de embarque. Ao passar pelo sistema de inspeção, os equipamentos identificaram um revólver calibre 32 acompanhado de seis munições, o que motivou a abordagem imediata dos agentes.

Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o homem não possuía autorização legal para portar a arma. Diante da irregularidade, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especial da Polícia Federal instalada no próprio aeroporto.

Na unidade policial, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O revólver e as munições foram apreendidos e passarão a integrar o inquérito que investigará o caso.

Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, o morador de Macaé permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, que decidirá sobre os próximos desdobramentos da ocorrência.

A Polícia Federal reforçou que os sistemas de controle e inspeção instalados nos aeroportos brasileiros são fundamentais para impedir o transporte irregular de armas, munições e outros materiais proibidos, contribuindo para a segurança de passageiros e operações aéreas em todo o país.