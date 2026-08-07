Nova estrutura instalada na Praia dos Cavaleiros une arte, paisagem e turismo em um dos cenários mais visitados de Macaé - Foto: Divulgação

Nova estrutura instalada na Praia dos Cavaleiros une arte, paisagem e turismo em um dos cenários mais visitados de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 10:34

Macaé - Um novo cenário já começou a disputar espaço entre os lugares mais fotografados de Macaé. Instalada de frente para o mar da Praia dos Cavaleiros, uma cadeira gigante colorida passou a atrair moradores, turistas e curiosos que encontram no equipamento um convite para registrar a paisagem, compartilhar experiências e levar consigo uma lembrança da cidade. A novidade integra a estratégia da Secretaria Municipal de Turismo para fortalecer a Um novo cenário já começou a disputar espaço entre os lugares mais fotografados de Macaé. Instalada de frente para o mar da Praia dos Cavaleiros, uma cadeira gigante colorida passou a atrair moradores, turistas e curiosos que encontram no equipamento um convite para registrar a paisagem, compartilhar experiências e levar consigo uma lembrança da cidade. A novidade integra a estratégia da Secretaria Municipal de Turismo para fortalecer a identidade turística do município e ampliar sua presença nas redes sociais

Com a mensagem "Bem-vindo a Macaé" e o convite "Visite Macaé", a estrutura foi pensada para muito além da fotografia. A proposta é transformar um simples registro em uma ferramenta de divulgação espontânea do destino, aproveitando um dos pontos mais movimentados da orla para despertar o interesse de quem visita a cidade e incentivar novas viagens.

O equipamento possui 2,40 metros de altura, 1,70 metro de largura e suporta até 250 quilos. Posicionado diante da paisagem da Praia dos Cavaleiros, permite que visitantes contemplem o mar de um ângulo diferente enquanto produzem imagens que rapidamente passaram a circular nas redes sociais.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Leo Anderson, o projeto nasceu da ideia de oferecer uma experiência capaz de aproximar as pessoas da cidade.

"A proposta foi criar um atrativo que despertasse emoção e fortalecesse a relação entre moradores, turistas e Macaé. Mais do que um espaço para fotografias, queremos que cada visitante leve uma lembrança positiva da cidade e compartilhe essa experiência com outras pessoas", destaca.

Além do impacto visual, a estrutura foi construída com madeira garapa, reconhecida pela elevada resistência e durabilidade. O material é amplamente utilizado até mesmo na construção de embarcações, característica que garante segurança e maior vida útil ao equipamento instalado na orla.

A cadeira gigante também carrega a assinatura da arte local. A pintura personalizada foi desenvolvida pelos artistas macaenses Felipe Talú e Manu Matos, conhecidos pelo trabalho com grafite e intervenções urbanas, valorizando elementos que dialogam com a identidade cultural do município.

A instalação aconteceu na mesma semana em que Macaé celebrou os 213 anos de emancipação político-administrativa, reforçando as ações voltadas à valorização dos espaços públicos e ao fortalecimento da atividade turística.

A iniciativa não deverá parar por aí. A Secretaria Municipal de Turismo já estuda a implantação de novos equipamentos instagramáveis em diferentes regiões do município. A intenção é criar um roteiro de experiências, estimular a circulação de visitantes, destacar as belezas naturais da cidade e consolidar Macaé como um destino cada vez mais atrativo para quem busca lazer, cultura e paisagens à beira-mar.