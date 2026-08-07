Nova estrutura instalada na Praia dos Cavaleiros une arte, paisagem e turismo em um dos cenários mais visitados de MacaéFoto: Divulgação
Cadeira gigante transforma Praia dos Cavaleiros em novo cartão-postal de Macaé
Atrativo instagramável reforça estratégia para impulsionar o turismo, valorizar a orla e incentivar visitantes a levarem a imagem da cidade para todo o país
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Baixa no estoque de sangue mobiliza campanha urgente por doadores em Macaé
Serviço Municipal de Hemoterapia faz apelo para voluntários, especialmente do tipo O Rh Negativo, e reforça que uma única doação pode salvar até quatro vidas
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Morador de Macaé é preso ao tentar embarcar armado em voo no Galeão
Revólver calibre 32 e seis munições foram encontrados durante a inspeção de segurança; passageiro seguia para Curitiba e acabou autuado em flagrante pela Polícia Federal
Backlog de US$ 1,8 bilhão impulsiona Foresea e fortalece operações offshore em Macaé
Companhia consolida três anos de crescimento, amplia operação, investe na modernização da frota e reforça a posição de Macaé como um dos principais polos da indústria de óleo e gás do país
CriaSana concentra cinema, cultura popular e esporte em programação gratuita que movimenta a serra de Macaé
Projeto Giro Cultural segue até esta quinta-feira com atividades para todas as idades, reforçando o acesso à cultura, ao lazer e à convivência comunitária na região serrana
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