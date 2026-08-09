Tornado atinge área rural do Paraná e deixa moradores desalojados - Reprodução X

Tornado atinge área rural do Paraná e deixa moradores desalojadosReprodução X

Publicado 09/08/2026 18:51

Rio - Um tornado atingiu a área rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, no fim da tarde deste sábado (8). Segundo a Defesa Civil estadual, 20 residências foram afetadas e pelo menos 20 pessoas precisaram deixar suas casas. Até o momento, não há registro de feridos.

Os principais danos ocorreram a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade, nas comunidades de Capinzal, Jararaca, Fundão e no bairro Santo André. Moradores relataram destelhamentos e prejuízos em outras estruturas, além da queda de árvores e postes e da interrupção do fornecimento de energia.



Neste domingo (9), equipes da Defesa Civil e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) trabalham na região para avaliar os estragos e prestar atendimento às famílias afetadas. Imóveis que tiveram os telhados danificados receberam lonas.



O bairro Santo André chegou a ficar isolado depois que árvores bloquearam trechos de rodovias. Máquinas da prefeitura foram mobilizadas para retirar os obstáculos e liberar o acesso.



Intensidade ainda será definida



O Simepar confirmou que o fenômeno registrado em Piraí do Sul foi um tornado após analisar vídeos enviados ao centro operacional. De acordo com o órgão, as imagens apresentam características compatíveis com o fenômeno.



A intensidade, porém, ainda não foi estabelecida. Uma equipe fará uma avaliação presencial dos locais atingidos, com apoio de um drone para produzir imagens aéreas.



Além dos registros em vídeo, os técnicos vão analisar depoimentos de moradores e o padrão de distribuição dos estragos para determinar a categoria e a intensidade do tornado.



Temporal também provocou estragos



A mesma frente de instabilidade causou ocorrências em outros municípios paranaenses, entre eles Jaguariaíva, Sapopema e Candói.



Em Candói, um levantamento da prefeitura aponta 40 danos humanos e dez danos materiais. Na classificação da Defesa Civil, a expressão "danos humanos" inclui não apenas pessoas que tiveram suas casas atingidas, mas também aquelas afetadas por situações que prejudicam a circulação ou o funcionamento de determinada área.



Em Piraí do Sul, a operação de atendimento é coordenada a partir de um Posto de Comando instalado no quartel da Brigada Comunitária. Participam dos trabalhos equipes da Defesa Civil, Simepar, Corpo de Bombeiros, Núcleo Regional de Atuação e outros órgãos de segurança.