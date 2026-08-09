Disputa mais acirrada no eleitorado feminino seria entre Lula (47%) e Flávio Bolsonaro (35%) - Érica Martin/Agência O Dia

Disputa mais acirrada no eleitorado feminino seria entre Lula (47%) e Flávio Bolsonaro (35%)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 09/08/2026 12:53

O Presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem a preferência do eleitorado feminino em todos os cenários apresentados para o segundo turno das eleições deste ano, conforme a pesquisa Genial/Quaest