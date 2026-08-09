Lula aproveitou o Dia dos Pais para defender o fim da escala 6x1o - AFP

Lula aproveitou o Dia dos Pais para defender o fim da escala 6x1oAFP

Publicado 09/08/2026 17:39

Rio - O Dia dos Pais movimentou as redes sociais dos candidatos à Presidência da República neste domingo (9). Além das homenagens aos familiares, alguns presidenciáveis aproveitaram a data para reforçar pautas e mensagens políticas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição, relacionou a celebração à defesa de uma mudança na jornada de trabalho. Em publicação no X, afirmou que um dos maiores presentes para um pai é ter mais tempo para acompanhar os filhos.

"Tempo para acompanhar cada etapa, brincar, conversar e realmente estar presente. É por isso que estamos comprometidos em acabar com a escala de trabalho 6x1", escreveu.

Flávio Bolsonaro, candidato pelo PL, dedicou a publicação ao pai, Jair Bolsonaro. Em uma carta compartilhada nas redes sociais, afirmou ter recebido dele a missão de dar continuidade ao projeto político da família e confirmou sua candidatura à Presidência.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", declarou.

Ronaldo Caiado, do PSD, também homenageou o pai, Edenval Ramos Caiado. O candidato afirmou que recebeu dele ensinamentos que influenciaram sua trajetória pessoal e política.

"Que caráter não se negocia", escreveu Caiado ao recordar uma das lições atribuídas ao pai. Na publicação, ele também destacou a importância da criação que recebeu no campo.

Romeu Zema, do Novo, publicou uma homenagem ao pai, Ricardo Zema, e atribuiu a ele parte das conquistas alcançadas ao longo da vida. O governador de Minas Gerais afirmou que a influência paterna esteve presente na formação de sua família e na trajetória profissional.

"Se hoje eu tenho uma família constituída, meus filhos bem encaminhados, uma empresa bem-sucedida e consegui ajudar meu estado a sair do fundo do poço, é graças ao meu pai", escreveu.