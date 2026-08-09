Lula aproveitou o Dia dos Pais para defender o fim da escala 6x1oAFP
No Dia dos Pais, presidenciáveis fazem homenagens e defendem pautas
Lula aproveitou a data para defender o fim da escala 6x1, enquanto Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema fizeram homenagens aos pais
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