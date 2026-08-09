Mega-Sena - Divulgação

Mega-Sena Divulgação

Publicado 09/08/2026 16:24 | Atualizado 09/08/2026 16:25

Rio - Um bolão feito em Fortaleza, no Ceará, levou sozinho o prêmio de R$ 164.895.645 da Mega-Sena. A aposta, com 100 cotas, foi registrada no bairro Aldeota e acertou as seis dezenas do concurso.

Os números sorteados foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53. Como apenas uma aposta acertou todas as dezenas, o prêmio acumulado ficou integralmente com o bolão.



Além do prêmio principal, 246 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 22.927,51 cada. Outras 13.158 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 706,56.



O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.