André Marinho (NOVO) é candidato ao governo do estado - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

André Marinho (NOVO) é candidato ao governo do estadoCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 07:18 | Atualizado 10/08/2026 11:50

Rio - O humorista e candidato do governo do estado, André Marinho (Novo), imitou Eduardo Paes (PSD) e ironizou sua ausência no debate promovido pela Band na noite deste domingo (9). Ele imitou a voz e os trejeitos do ex-prefeito da capital ao responder uma pergunta sobre saúde feita pela jornalista Agatha Meirelles.





"Se vocês acharam que o Eduardo Paes não estaria presente, eu estou aqui, pô (sic). Está faltando dipirona enquanto são milhões aí para a Madonna, esse é meu jogo", disse Marinho em referência aos shows gratuitos promovidos na Praia de Copacabana durante a administração de Paes. LEIA MAIS: Veja imagens do primeiro debate ao governo do Rio "Se vocês acharam que o Eduardo Paes não estaria presente, eu estou aqui, pô (sic). Está faltando dipirona enquanto são milhões aí para a Madonna, esse é meu jogo", disse Marinho em referência aos shows gratuitos promovidos na Praia de Copacabana durante a administração de Paes.

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