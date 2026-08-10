André Marinho (NOVO) é candidato ao governo do estadoCarlos Elias Junior/Agência O Dia

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Ana Fernanda Freire
Rio - O humorista e candidato do governo do estado, André Marinho (Novo), imitou Eduardo Paes (PSD) e ironizou sua ausência no debate promovido pela Band na noite deste domingo (9). Ele imitou a voz e os trejeitos do ex-prefeito da capital ao responder uma pergunta sobre saúde feita pela jornalista Agatha Meirelles.
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"Se vocês acharam que o Eduardo Paes não estaria presente, eu estou aqui, pô (sic). Está faltando dipirona enquanto são milhões aí para a Madonna, esse é meu jogo", disse Marinho em referência aos shows gratuitos promovidos na Praia de Copacabana durante a administração de Paes.
Veja vídeo:
Segundo a organização do debate, Paes havia confirmado presença, mas informou na noite de sábado (8) que não iria mais participar do confronto. A ausência foi comunicada pela jornalista Adriana Araújo na abertura do programa.

"Comunicou na noite de ontem que não viria ao debate. Nós lamentamos a decisão que desrespeita o direito do eleitor à informação e ao confronto democrático entre os candidatos", afirmou a jornalista.

Ao longo do debate, o ex-prefeito do Rio chegou a ser citado diversas vezes. Em determinado momento, os adversários passaram a chamá-lo de "candidato fujão". Além de André Marinho, participaram do programa Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL).