A mulher e as duas vítimas foram conduzidas à Superintendência da PF no Rio - Arquivo/Érica Martin/Agência O DIA

A mulher e as duas vítimas foram conduzidas à Superintendência da PF no RioArquivo/Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 10/08/2026 08:16

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante , neste domingo (9), uma mulher, de 43 anos, por furtar bagagens de duas passageiras que aguardavam o embarque na área restrita do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.





O Centro Especializado de Segurança (CES) da RIOgaleão visualizou a ação pelo sistema de monitoramento de câmeras e acionou a PF. Em seguida, os agentes identificaram a suspeita, que foi localizada já no interior de uma aeronave, que estava prestes a decolar para Curitiba, no Paraná. LEIA MAIS: Mulher é presa no Galeão com canetas emagrecedoras e anabolizantes O Centro Especializado de Segurança (CES) da RIOgaleão visualizou a ação pelo sistema de monitoramento de câmeras e acionou a PF. Em seguida, os agentes identificaram a suspeita, que foi localizada já no interior de uma aeronave, que estava prestes a decolar para Curitiba, no Paraná.

Após abordagem, os policiais localizaram as malas e realizaram a prisão em flagrante. A mulher e as duas vítimas foram conduzidas à Superintendência da PF no Rio.



