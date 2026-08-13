Materiais apreendidos no Complexo de GericinóDivulgação
O aparelho foi detectado em um procedimento de revista para recebimento dos Correios no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, conhecido como Bangu 4. Durante inspeção da encomenda por meio de scanner raio-x, as equipes visualizaram imagens compatíveis com componentes eletrônicos. Na sequência, utilizaram uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar na identificação do material.
Ao abrir o pacote na presença do interno a qual a caixa era destinada, o policial penal encontrou o equipamento dentro de um rádio.
Na mesma unidade, os agentes apreenderam 160 gramas de drogas, que estavam em um pacote nas partes íntimas de uma visitante, detectado após scanner corporal. A mulher precisou ser levada à delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas.
Os internos que receberiam as encomendas foram transferidos para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, o Bangu 1, onde estão em isolamento.
Já os celulares foram apreendidos no Presídio Alfredo Tranjan, Bangu 2, junto com cerca de 300 papelotes de drogas.
As unidades prisionais Bangu 2 e Bangu 4, são destinadas à custódia de integrantes das facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, respectivamente.
A ação contou com policiais penais das coordenações de unidades prisionais de alta e de média complexidade, da Subsecretaria Operacional da Seppen. As ocorrências foram registradas na 34ª DP (Bangu).
Em nota, a Seppen informou que vem adotando medidas tecnológicas e de procedimentos para endurecer qualquer tipo de atividade ilícita no sistema prisional.
“A instituição reconhece a importância de reprimir a entrada e circulação de itens proibidos, e a comunicação das facções, para enfraquecer o crime organizado e assegurar a segurança da população. A secretaria reforça que mantém fiscalização constante nas unidades prisionais para impedir condutas irregulares, seja por parte de internos ou de servidores, e ressalta o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional fluminense”, disse em comunicado.
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