Publicado 13/08/2026 00:00

Entre adolescentes no crime, 25% tem como sonho de consumo ter uma casa. Depois vem moto e carro de luxo. A ostentação é o verniz. O fundo é a ausência de um caminho digno que entregue moradia antes dos 30. A facção concorre com o mercado formal e vence não pela promessa, mas pelo prazo de entrega.

O Plano Nacional de Logística 2050 prevê R$ 1,225 trilhão até 2050, com 60% de capital privado, num horizonte que atravessa ao menos seis eleições presidenciais. O Brasil planeja em décadas e decide em quadriênios. O investidor precifica essa distância e o custo que isso representa para o investimento.