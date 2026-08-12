Mulher é detida com cocaína escondida em sutiã no Aeroporto do Galeão - Divulgação/PF

Mulher é detida com cocaína escondida em sutiã no Aeroporto do GaleãoDivulgação/PF

Publicado 12/08/2026 21:35

Rio - Uma mulher, de 36 anos, acabou presa em flagrante por policiais federais no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro , o Galeão, na tarde desta quarta-feira (12), por transportar cerca de 2,8 kg de cocaína diluída dentro do sutiã. Natural de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a detida pretendia embarcar em um voo comercial com escala em Londres, na Inglaterra, e destino final em Bruxelas, capital da Bélgica.

Durante uma fiscalização de rotina nos canais de inspeção, agentes lotados na Delegacia Especial da PF no aeroporto localizaram a cocaína diluída em preservativos escondidos no bojo do sutiã da passageira.



A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Caso semelhante





Na última sexta-feira (8), outra mulher, de 24 anos , acabou presa em flagrante pela Polícia Federal ao tentar embarcar com aproximadamente 2,3 kg de cocaína líquida no Galeão. De acordo com a ocorrência, a passageira, natural de Manaus (AM), seguiria em um voo comercial com escala em Londres, na Inglaterra, e destino final em Lárnaca, no Chipre, no leste do Mediterrâneo.

A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina realizada por policiais federais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Assim como o caso desta quarta-feira (12), a cocaína também estava diluída e armazenada em preservativos escondidos no forro do sutiã da passageira. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.