Mulher é detida com cocaína escondida em sutiã no Aeroporto do GaleãoDivulgação/PF
A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.
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Mulher é detida com cocaína escondida em sutiã no Aeroporto do GaleãoDivulgação/PF
Mulher é presa com cocaína dentro do sutiã no Galeão
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