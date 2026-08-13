Homem foi baleado na Rua Namur, em Vila Valqueire - Reprodução/Rede Social

Homem foi baleado na Rua Namur, em Vila ValqueireReprodução/Rede Social

Publicado 13/08/2026 07:03

Rio - Um homem ficou ferido após ser baleado durante um assalto na Rua Namur, em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste, na noite desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima acabou atingida durante uma luta corporal com o suspeito.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito entra na rua, estaciona a motocicleta e aguarda a passagem do pedestre, que aparece caminhando distraído. Ao ser abordado, o homem reage e parte para cima do criminoso, que atira e foge logo depois. Segundo testemunhas, o bandido teria roubado um cordão da vítima.

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Ainda de acordo com a PM, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam um chamado para verificar uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Ainda de acordo com a PM, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam um chamado para verificar uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 28ª DP (Praça Seca). Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.

