Janela de van foi atingida por um tiro durante confronto na Lapa - Reprodução/Redes sociais

Janela de van foi atingida por um tiro durante confronto na LapaReprodução/Redes sociais

Publicado 12/08/2026 16:46 | Atualizado 12/08/2026 16:48

Rio - Um confronto entre criminosos e policiais militares terminou em correria nas proximidades da Escadaria Selarón, um dos pontos turísticos mais movimentados da região central do Rio , na tarde de segunda-feira (10). Durante o tiroteio, a janela de uma van que realiza passeios turísticos foi atingida por um disparo. No momento, não havia ninguém dentro do veículo.

Segundo o 5º BPM (Praça da Harmonia), os agentes realizavam uma ação na Travessa do Mosqueira, na Lapa, quando acabaram sendo recebidos a tiros, dando início a um confronto. No local, foram apreendidos 13 frascos contendo um líquido com características semelhantes a loló e 95 papelotes de material semelhante a crack.



Um homem que registrou em vídeo o dano causado à van relatou os momentos após o tiroteio. "Aí, coitado, está preocupado. Aqui na Selarón, um pouco antes da escadaria, teve um tiroteio envolvendo a polícia e acertou o carro. A sorte é que não tinha passageiro dentro. Olha o carro aí", disse.

Na última quinta-feira (6), policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam um homem suspeito de atuar como gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa. A prisão de Luiz Alberto Araújo da Silva, conhecido como Bolão, aconteceu no Morro do Pinto, no Santo Cristo, região portuária.

Passageira baleada nesta quarta-feira (12)

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Aline está em estado grave.



