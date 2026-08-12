Polícia Civil apreendeu grande quantidade de materiais furtados da Enel durante operação em São GonçaloDivulgação PCRJ
O responsável pelo armazenamento dos equipamentos não foi encontrado no local. Segundo a Polícia Civil, ele responderá pelo crime de receptação.
Durante a perícia no imóvel, policiais civis, peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo (PRPTC-SG) e técnicos da Enel também identificaram furto de energia elétrica em duas casas situadas no mesmo terreno.
Por conta da irregularidade, Lillyan Renata Oliveira e o filho, André Oliveira Bucedi, foram presos em flagrante. Os dois foram levados para a unidade policial, onde o caso foi apresentado à autoridade competente.
Após a análise da ocorrência, o delegado determinou o Auto de Prisão em Flagrante, e mãe e filho permaneceram à disposição da Justiça.
As investigações prosseguem pela DRFC-NSG para identificar e localizar o responsável pelos materiais furtados encontrados no imóvel.
A empresa destacou ainda que sua equipe técnica constatou outra irregularidade no endereço. "Técnicos da distribuidora também identificaram e removeram uma ligação direta no local. A Enel Rio permanece à disposição das autoridades para contribuir com as investigações", completou a concessionária.
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