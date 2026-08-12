Polícia Civil apreendeu grande quantidade de materiais furtados da Enel durante operação em São Gonçalo - Divulgação PCRJ

Polícia Civil apreendeu grande quantidade de materiais furtados da Enel durante operação em São GonçaloDivulgação PCRJ

Publicado 12/08/2026 16:44

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira (12) , uma grande quantidade de cabos de cobre e outros materiais furtados da Enel em um imóvel no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas de Niterói e São Gonçalo (DRFC-NSG) foram até o endereço, localizado na Rua Teodoro Silva, após receberem uma denúncia sobre um possível depósito de materiais subtraídos da concessionária.

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O responsável pelo armazenamento dos equipamentos não foi encontrado no local. Segundo a Polícia Civil, ele responderá pelo crime de receptação.



Durante a perícia no imóvel, policiais civis, peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo (PRPTC-SG) e técnicos da Enel também identificaram furto de energia elétrica em duas casas situadas no mesmo terreno. O responsável pelo armazenamento dos equipamentos não foi encontrado no local. Segundo a Polícia Civil, ele responderá pelo crime de receptação.Durante a perícia no imóvel, policiais civis, peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo (PRPTC-SG) e técnicos da Enel também identificaram furto de energia elétrica em duas casas situadas no mesmo terreno.

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Por conta da irregularidade, Lillyan Renata Oliveira e o filho, André Oliveira Bucedi, foram presos em flagrante. Os dois foram levados para a unidade policial, onde o caso foi apresentado à autoridade competente.



Após a análise da ocorrência, o delegado determinou o Auto de Prisão em Flagrante, e mãe e filho permaneceram à disposição da Justiça.



As investigações prosseguem pela DRFC-NSG para identificar e localizar o responsável pelos materiais furtados encontrados no imóvel. Por conta da irregularidade, Lillyan Renata Oliveira e o filho, André Oliveira Bucedi, foram presos em flagrante. Os dois foram levados para a unidade policial, onde o caso foi apresentado à autoridade competente.Após a análise da ocorrência, o delegado determinou o Auto de Prisão em Flagrante, e mãe e filho permaneceram à disposição da Justiça.As investigações prosseguem pela DRFC-NSG para identificar e localizar o responsável pelos materiais furtados encontrados no imóvel.

Em nota enviada por meio de sua assessoria, a Enel informou que prestou apoio à DRFC-NSG na operação realizada no imóvel do bairro Galo Branco, em São Gonçalo, após uma denúncia anônima. Segundo a distribuidora, "policiais flagraram materiais furtados da empresa na residência".



A empresa destacou ainda que sua equipe técnica constatou outra irregularidade no endereço. "Técnicos da distribuidora também identificaram e removeram uma ligação direta no local. A Enel Rio permanece à disposição das autoridades para contribuir com as investigações", completou a concessionária.

A reportagem do O DIA não localizou a defesa dos citados. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna