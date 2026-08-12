Lourival Plinio tentou matar a ex-namorada e matou o atual companheiro. - Divulgação PCRJ

Lourival Plinio tentou matar a ex-namorada e matou o atual companheiro.Divulgação PCRJ

Publicado 12/08/2026 16:28



Rio - Lourival Plínio Heggendorne Neto foi preso nesta terça-feira (11) , em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, por homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram em 25 de dezembro de 2022. Na ocasião, Lourival teria agredido a ex-esposa com um pedaço de madeira e esfaqueado o então companheiro dela, que morreu em decorrência dos ferimentos.



O suspeito foi localizado na Rua Projetada B após um trabalho de inteligência realizado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Após a ação, ele foi encaminhado à unidade policial e será apresentado em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.



A reportagem O DIA não localizou a defesa de Lourival. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna