Rio - Lourival Plínio Heggendorne Neto foi preso nesta terça-feira (11), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, por homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram em 25 de dezembro de 2022. Na ocasião, Lourival teria agredido a ex-esposa com um pedaço de madeira e esfaqueado o então companheiro dela, que morreu em decorrência dos ferimentos.
O suspeito foi localizado na Rua Projetada B após um trabalho de inteligência realizado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Após a ação, ele foi encaminhado à unidade policial e será apresentado em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
A reportagem O DIA não localizou a defesa de Lourival. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna
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