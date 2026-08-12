Prédio onde a criança foi atingida durante a operação - Carlos Elias Junior

Prédio onde a criança foi atingida durante a operação Carlos Elias Junior

Publicado 12/08/2026 13:44

Rio - Uma criança de 6 anos foi atingida por estilhaços durante uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRF) na Mangueira, Zona Norte, nesta quarta-feira (12). Barricadas foram incendiadas na Avenida São Francisco Xavier, após o confronto e pneus e caçambas de lixo em chamas bloquearam a via. Internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, o menino está fora de perigo, segundo familiares.

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Segundo a Polícia Civil, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizavam uma operação em um ferro-velho, suspeito de servir ao tráfico de drogas na Avenida Rei Pelé. Nesse momento, traficantes do alto da comunidade efetuaram disparos contra os agentes. A Civil disse ainda que não houve revide. Uma mulher, que seria a responsável pelo ferro-velho, foi presa por suspeita de receptação qualificada.



No local, os agentes encontraram diversos quilos de materiais metálicos, computador, caixa registradora e dinheiro utilizado na compra dos materiais. Também foi constatada a queima de cabos para retirada da cobertura e dificultar a identificação da origem dos produtos.



As investigações apontam que o estabelecimento funcionava como ponto de receptação de materiais furtados principalmente na Tijuca, Grajaú e Vila Isabel.



O ferro-velho havia sido investigado há meses pelos policiais da DRF e foi alvo de ações anteriores.

A ação faz parte da Operação Caminhos do Cobre, iniciativa contínua para combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.

Ruas fechadas

No mesmo local, um ônibus da linha A29046 - 457 (Abolição x Copacabana) chegou a ser utilizado para fechar a rua. O coletivo já foi liberado, mas 19 linhas que passam na região tiveram os itinerários alterados.

Em meio ao tumulto, os agentes deixaram a comunidade. A Polícia Militar chegou a ser acionada e tenta conter a manifestação. O Corpo de Bombeiros atua no combate ao fogo.

A região é uma área de grande circulação, próxima de comércios, escolas e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há interdição na via nos dois sentidos na altura da Avenida Rei Pelé. Como alternativa, motoristas que seguem em direção à Grande Tijuca podem optar pela Avenida Professor Manoel de Abreu.

Veja as linhas de ônibus impactadas:



- 239 Água Santa x Passeio

- 247 Camarista Meier x Passeio

- 238 Agua Santa x Castelo

- 455 Meier x Copacabana

- 457 Abolição x Copacabana

- 249 Água Santa x Carioca

- 254 Madureira x Candelária

- 629 Irajá x Saens Pena

- 630 Iapi da Penha x Saens Peña

- 363 Valqueire x Candelária

- 2345 Valqueire x Castelo

- 383 Realengo x Praça da República

- 621 Penha x Saens Pena

- 622 Penha x Saens Penha

- 627 Inhauma x Saens Pena

- 711 Rocha Miranda x Rio Comprido

- LECD150 Grajau x Siqueira Campos

- LECD151 Grajau x Leblon

- LECD155 Grajau x Gamboa

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) através da reitora da Uerj, Gulnar Azevedo e Silva, em nota orientou que a comunidade acadêmica evite comparecer ao campus Maracanã nesta tarde. Além disso, a reitora da universidade orientou que alunos e docentes que já estejam no campus permaneçam no local temporariamente.



“Devido as condições de violência nas ruas no entorno do Maracanã, orientamos a toda comunidade para não vir em direção ao campus Maracanã, e para quem já está aqui, que permaneça até que as condições de segurança sejam reestabelecidas”, informou em documento enviado à comunidade escolar.

