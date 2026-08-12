Homem foi preso por agentes da DRCI - Reprodução

Homem foi preso por agentes da DRCI Reprodução

Publicado 12/08/2026 09:28

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), um homem que armazenava um extenso acervo de conteúdo sexual envolvendo adolescentes , em Santa Teresa, na região central da capital. De acordo com investigações, o autor também ameaçava divulgar as imagens íntimas das vítimas.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), com apoio de policiais civis do Distrito Federal. Contra ele, as equipes cumpriram um mandado de prisão preventiva.

Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Um grande acervo de arquivos de conteúdo sexual foi encontrado, incluindo vídeos com cenas explícitas e pornográficas envolvendo pessoas, aparentemente, menores de idade.

As apurações destacaram que o homem utilizava perfis falsos em redes sociais para se aproximar de adolescentes. Depois de conseguir imagens e vídeos íntimos, ele passou a ameaçar as vítimas com a divulgação do material, caso elas não produzissem e enviassem novos conteúdos de natureza sexual.

Entre as vítimas está uma adolescente que tinha 16 anos à época dos fatos. Entre os arquivos encontrados no computador do homem, havia um vídeo relacionado à essa menina, que já constava como vítima em investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal. A adolescente foi constrangida a produzir e encaminhar mais material sexual após ser ameaçada com a divulgação de uma gravação íntima.

Diante dos elementos encontrados, os policiais o autuaram em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar fotos, vídeos ou outros registros de sexo explícito ou pornografia com menores de idade.

