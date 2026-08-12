Vítima foi baleada dentro do ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña) - Reprodução / TV Globo

Vítima foi baleada dentro do ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña)Reprodução / TV Globo

Publicado 12/08/2026 09:44

Rio - A fonoaudióloga, identificada como Aline Affonso Pires de Oliveira, de 53 anos, acabou baleada no interior de um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña), nesta quarta-feira (12), durante um confronto entre policiais e criminosos armados nas proximidades da Comunidade do Trem, em Vila Kosmos . O policiamento foi reforçado na região.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Aline está em estado grave. Ainda segundo o boletim médico, ela chegou ao hospital lúcida e foi encaminhada ao centro cirúrgico com o projétil no pescoço. O tiro transfixou e provocou uma lesão na coluna. Sua cirurgia durou cerca de quatro horas.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros começou quando agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento nas proximidades da região e criminosos atiraram contra as equipes. Os suspeitos fugiram durante o confronto.

Viatura da PM na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Meriti, após tiroteio na região Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Procurado, o Rio Ônibus se manifestou por meio de nota oficial: "O Rio Ônibus lamenta a rotina de violência que o setor vive na cidade. Casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários."

A Secretaria de Estado de Saúde informou também que as unidades estaduais de saúde estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que, até o momento, "uma unidade de Atenção Primária que atende a região suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outra unidade mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas".

A Secretaria de Estado de Educação afirmou que, até o momento, nenhuma escola estadual precisou ser fechada na região citada. A matéria ainda não obteve retorno da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Nas redes sociais, houve relatos de disparos de arma de fogo no Morro do Juramento. Relatos indicam que passageiros correram para atravessar a passarela da estação de metrô de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, ao ouvirem tiros na região.

ATENÇÃO! Troca de Tiros no Morro do Juramento, Rio de Janeiro/RJ, em 12/08/2026 às 06:47.



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Mídias colaborativas informam troca de tiros no local. Moradores de Vicente de Carvalho e quem transita pela área devem redobrar a atenção e… pic.twitter.com/HjAZXAmtBo — Sempre Alerta (@semprealertaapp) August 12, 2026 Colaborou Leonardo Brito