Preso na operação contra lavagem de dinheiro do Terceiro Comando PuroDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (12), a Operação Market Fake II contra um núcleo de lavagem de dinheiro ligado a criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo as investigações, o esquema movimentou pelo menos R$ 4 milhões nos últimos três anos, utilizando recursos provenientes de roubos, extorsões e estelionatos.
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Ao todo, os agentes buscam cumprir 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão contra os mentores da lavagem de dinheiro. As medidas são cumpridas nas cidades de Cubatão, em São Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos, Belford Roxo, na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Até o momento, um suspeito foi preso.

A ação é da 23ª DP (Méier) e conta com o apoio dos departamento-gerais de polícia da Capital (DGPC), Baixada (DGPB),  Interior (DGPI), da Polícia Civil de São Paulo e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Entenda o esquema

As investigações apontaram que os criminosos utilizavam anúncios falsos de venda de veículos publicados em plataformas digitais para atrair vítimas para comunidades de Belford Roxo, sob o pretexto de negociação de automóveis.

No local, as pessoas eram mantidas reféns e obrigadas, sob intensa violência, a realizar transferências bancárias e tinham seus pertences roubados. O grupo também obtinha recursos por meio de anúncios falsos de aluguel de imóveis e da emissão de falsos boletos de contas de luz.

A apuração revelou ainda que a quadrilha possuía uma estrutura organizada para operacionalizar o esquema. Os criminosos recrutavam e pagavam outras pessoas, geralmente desempregadas, para realizar os anúncios fraudulentos nas plataformas de venda. Dessa forma, os verdadeiros integrantes e responsáveis pelo esquema buscavam dificultar sua identificação e ocultar sua participação nas fraudes.

A operação tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável por ocultar e movimentar os recursos obtidos pela organização criminosa, além de reunir novos elementos que permitam aprofundar as investigações e responsabilizar todos os envolvidos.