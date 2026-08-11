Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada durante a passagem da ressaca nesta terça (11)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
"Os bloqueios são sinalizados por alarmes sonoros da Defesa Civil Municipal e por avisos instalados na região. A informação também é reforçada por meio de painéis fixos e luminosos com alerta sonoro, fechamento de cancelas e presença de guardas municipais ao longo da ciclovia. Para monitorar e prevenir os impactos das ressacas no trecho da Avenida Niemeyer, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) criou um protocolo operacional, em conjunto com o Sistema Alerta Rio, GEO-Rio e Guarda Municipal, para o regime de prontidão, posicionamento e interdição da Ciclovia Tim Maia, no trecho entre a passarela metálica do Vidigal e o acesso pela Praia de São Conrado.", informou a nota
Segundo a Prefeitura, o fechamento é implementado somente quando forem verificadas condições adversas mais intensas de mar (ondas) e de tempo (ventos). Dentre os critérios para a interdição estão: registro de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal, além de forte chuva na região.
O protocolo também prevê que a Prefeitura informe à população em geral que a Ciclovia Tim Maia encontra-se temporariamente interditada. A comunicação ocorre por meio das redes sociais do COR (@operacoesrio), pelo canal do Centro de Operações no WhatsApp e pelo app COR.Rio.
Além disso, a ciclovia conta com 55 câmeras ao longo da Avenida Niemeyer. As imagens são monitoradas por representantes da Geo-Rio baseados no Centro de Operações.
– não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
– os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
– pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
– evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
– em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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