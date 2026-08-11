Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada durante a passagem da ressaca nesta terça (11) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada durante a passagem da ressaca nesta terça (11)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 11/08/2026 21:31

O DIA esteve no local e flagrou pedestres invadindo a via fechada. Rio - A ciclovia Tim Maia , que liga os bairros do Leblon e São Conrado, na Zona Sul, está interditada por causa da ressaca com ondas de até 2,5 metros que atingiu a orla do Rio, nesta terça-feira (11). Apesar da proibição,esteve no local e flagrou pedestres invadindo a via fechada.

O local foi fechado às 18h10 de segunda-feira (10), no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal.

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Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou por meio de nota que a interdição ocorre como medida preventiva de segurança para os cidadãos por causa do risco provocado pelo mar agitado, e deve ser respeitada por ciclistas e pedestres.



"Os bloqueios são sinalizados por alarmes sonoros da Defesa Civil Municipal e por avisos instalados na região. A informação também é reforçada por meio de painéis fixos e luminosos com alerta sonoro, fechamento de cancelas e presença de guardas municipais ao longo da ciclovia. Para monitorar e prevenir os impactos das ressacas no trecho da Avenida Niemeyer, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) criou um protocolo operacional, em conjunto com o Sistema Alerta Rio, GEO-Rio e Guarda Municipal, para o regime de prontidão, posicionamento e interdição da Ciclovia Tim Maia, no trecho entre a passarela metálica do Vidigal e o acesso pela Praia de São Conrado.", informou a nota



Segundo a Prefeitura, o fechamento é implementado somente quando forem verificadas condições adversas mais intensas de mar (ondas) e de tempo (ventos). Dentre os critérios para a interdição estão: registro de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal, além de forte chuva na região.



O protocolo também prevê que a Prefeitura informe à população em geral que a Ciclovia Tim Maia encontra-se temporariamente interditada. A comunicação ocorre por meio das redes sociais do COR (@operacoesrio), pelo canal do Centro de Operações no WhatsApp e pelo app COR.Rio.



Além disso, a ciclovia conta com 55 câmeras ao longo da Avenida Niemeyer. As imagens são monitoradas por representantes da Geo-Rio baseados no Centro de Operações.

O aviso de ressaca começou ainda na noite de segunda-feira (10) e se estende até o fim desta terça. Apesar da situação de risco, a Defesa Civil do Estado e o Centro de Operações do Rio (COR) não registraram acionamentos para impactos ocasionados pelas fortes ondas. Ainda assim, o COR reforçou algumas orientações para garantir a segurança durante o período de ressaca:

– evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

– não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

– os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

– pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

– evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

– em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (12), por conta da disponibilidade de umidade, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuvisco/chuva fraca isolada na madrugada e início da manhã. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos no período da noite.

Já na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), o tempo deve ficar com céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com as temperaturas em elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde de sexta-feira.

Colaborou Leonardo Brito