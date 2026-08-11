Thiago Inácio foi preso em flagrante após ser denunciado por passageiros - Divulgação PCRJ

Thiago Inácio foi preso em flagrante após ser denunciado por passageirosDivulgação PCRJ

Publicado 11/08/2026 21:18

Rio - Um homem identificado como Thiago Inácio Batista, de 40 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 17 anos dentro de um ônibus da linha 636 (Taquara/ Merck x Saens Peña), na noite desta segunda-feira (10), na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, a jovem dormia durante a viagem quando teria sido vítima de um ato de natureza sexual praticado pelo suspeito.

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Uma passageira viu a movimentação do homem e alertou a adolescente. Ao perceber o que ocorria, a jovem pediu ajuda e desembarcou do coletivo nas proximidades do Parque Piedade, na Rua Manuel Vitorino, onde encontrou agentes da Guarda Municipal.



Os guardas entraram no ônibus e, com o apoio de policiais civis que chegaram ao local, identificaram e prenderam o suspeito em flagrante. Duas testemunhas que estavam no coletivo também confirmaram ter presenciado a conduta do homem.



A adolescente, o preso e as testemunhas foram encaminhados para a 26ª DP (Todos os Santos). Thiago Inácio Batista foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. Uma passageira viu a movimentação do homem e alertou a adolescente. Ao perceber o que ocorria, a jovem pediu ajuda e desembarcou do coletivo nas proximidades do Parque Piedade, na Rua Manuel Vitorino, onde encontrou agentes da Guarda Municipal.Os guardas entraram no ônibus e, com o apoio de policiais civis que chegaram ao local, identificaram e prenderam o suspeito em flagrante. Duas testemunhas que estavam no coletivo também confirmaram ter presenciado a conduta do homem.A adolescente, o preso e as testemunhas foram encaminhados para a 26ª DP (Todos os Santos). Thiago Inácio Batista foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tentou contato com a empresa proprietária do ônibus, o Grupo Redentor, por e-mail às 15h34, mas não obteve retorno. A defesa de Thiago não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna