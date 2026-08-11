Delegada Maíra Rodrigues, da 40ª DP (Honório Gurgel) - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Delegada Maíra Rodrigues, da 40ª DP (Honório Gurgel)Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 11/08/2026 12:41

Rio - Um homem foi preso depois de descumprir diversas medidas protetivas e, inclusive, anunciar nas redes sociais uma recompensa para quem agredisse a ex-mulher, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Agentes da 40ª DP (Honório Gurgel), com apoio da 27ª DP (Vicente de Carvalho), localizaram Douglas Patrick Pereira da Silva no domingo (9), em Irajá, também na Zona Norte.

Segundo a delegada assistente da 40ª DP Maíra Rodrigues, as investigações tiveram início quando a vítima relatou à polícia que vivia um relacionamento conflituoso com o ex-companheiro. Os dois ficaram juntos por cerca de sete anos e tiveram duas filhas gêmeas. De acordo com a mulher, Douglas nunca aceitou a separação. Ele tinha uma relação de posse, controle e a ameaçava constantemente.



“Ela nos procurou para relatar que ele, insatisfeito com o posicionamento dela em relação à condução da criação das crianças, teria a ameaçado publicamente, oferecendo uma recompensa de R$ 500 para quem tivesse o interesse em espancar a ex-mulher, como uma forma de punição por ela não ter adotado o comportamento que ele queria”, conta a delegada.

Homem ofereceu uma recompensa para quem batesse na vítima Reprodução / Redes Sociais



Além da divulgação da recompensa, Douglas também teria usado as redes sociais para ostentar armas de fogo para intimidar a vítima. Após isso, a polícia entrou com um pedido de medida protetiva, aceito pela Justiça do Rio.



Mesmo depois de ter conhecimento formal sobre a medida, Douglas teria voltado a procurar pela ex-mulher. Na semana passada, ele entrou em contato novamente com a vítima, através de uma terceira pessoa, alegando que queria conversar sobre o orçamento da festa das filhas.



Quando o homem descobriu que ela estava grávida de outro relacionamento e não poderia dividir as contas da comemoração, voltou a ameaçá-la. Segundo a delegada, Douglas chegou a dizer que estava próximo à casa da ex-mulher e que poderia “estourar a cara dela” a qualquer momento.



“Em razão dessa nova ameaça e do descumprimento, ela retornou à delegacia e diante desse cenário, nós entendemos que não era um caso de condução normal de uma investigação, a gente precisava tratar aquilo como prioridade, porque o risco era evidente. Nós conseguimos reunir todos os elementos, indiciar ele e enviar para a Justiça. Outras medidas protetivas foram deferidas”, diz a delegada.



Quando soube da nova medida, Douglas teria, novamente, procurado a ex-mulher para debochar dela e fazer outras ameaças, inclusive a chamando de “Maria Fórum”. A polícia, então, fechou o inquérito e conseguiu que ele fosse denunciado pelo Ministério Público.



O homem, que já tinha condenação anterior por lesão corporal praticada contra a mesma vítima em contexto de violência doméstica, foi preso pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência, na forma da Lei Maria da Penha.



O DIA não localizou a defesa de Douglas Patrick Pereira da Silva. O espaço segue aberto para manifestações. Além da divulgação da recompensa, Douglas também teria usado as redes sociais para ostentar armas de fogo para intimidar a vítima. Após isso, a polícia entrou com um pedido de medida protetiva, aceito pela Justiça do Rio.Mesmo depois de ter conhecimento formal sobre a medida, Douglas teria voltado a procurar pela ex-mulher. Na semana passada, ele entrou em contato novamente com a vítima, através de uma terceira pessoa, alegando que queria conversar sobre o orçamento da festa das filhas.Quando o homem descobriu que ela estava grávida de outro relacionamento e não poderia dividir as contas da comemoração, voltou a ameaçá-la. Segundo a delegada, Douglas chegou a dizer que estava próximo à casa da ex-mulher e que poderia “estourar a cara dela” a qualquer momento.“Em razão dessa nova ameaça e do descumprimento, ela retornou à delegacia e diante desse cenário, nós entendemos que não era um caso de condução normal de uma investigação, a gente precisava tratar aquilo como prioridade, porque o risco era evidente. Nós conseguimos reunir todos os elementos, indiciar ele e enviar para a Justiça. Outras medidas protetivas foram deferidas”, diz a delegada.Quando soube da nova medida, Douglas teria, novamente, procurado a ex-mulher para debochar dela e fazer outras ameaças, inclusive a chamando de “Maria Fórum”. A polícia, então, fechou o inquérito e conseguiu que ele fosse denunciado pelo Ministério Público.O homem, que já tinha condenação anterior por lesão corporal praticada contra a mesma vítima em contexto de violência doméstica, foi preso pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência, na forma da Lei Maria da Penha.não localizou a defesa de Douglas Patrick Pereira da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.