Quatro pessoas foram presas em flagrante e 10 prestaram depoimento - Divulgação / Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas em flagrante e 10 prestaram depoimentoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 11/08/2026 10:55

Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (10), quatro integrantes de uma organização criminosa envolvida na recepção e comercialização de celulares roubados e furtados. A ação ocorreu na Feira da Pavuna, Zona Norte do Rio. Os agentes também conduziram outras 10 pessoas à especializada e apreenderam cerca de 60 aparelhos.

A investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apontou que a feira funcionava como um importante ponto de receptação e comercialização irregular de aparelhos provenientes de roubos e furtos praticados na Região Metropolitana. Durante o monitoramento de campo, as equipes identificaram a atuação coordenada do grupo e a logística utilizada para dificultar a fiscalização e evitar o flagrante.



Segundo os policiais, os integrantes realizavam negociações rápidas em meio à movimentação da feira, enquanto mantinham os aparelhos escondidos e distribuídos em diferentes pontos estratégicos do local. A dinâmica permitia ocultar os celulares e dificultava a identificação imediata dos responsáveis pela receptação.



A ação da DRCPIM interrompeu o esquema e resultou na apreensão de cerca de 60 aparelhos. Todo o material será submetido à perícia para identificar a procedência dos celulares e verificar eventual relação com registros de roubos e furtos. O trabalho também poderá auxiliar no mapeamento das redes responsáveis pela receptação e comercialização dos aparelhos e na localização de seus proprietários.



A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 13.400 celulares recuperados, sendo 6 mil aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 930 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.