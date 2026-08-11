Quatro pessoas foram presas em flagrante e 10 prestaram depoimentoDivulgação / Polícia Civil
Segundo os policiais, os integrantes realizavam negociações rápidas em meio à movimentação da feira, enquanto mantinham os aparelhos escondidos e distribuídos em diferentes pontos estratégicos do local. A dinâmica permitia ocultar os celulares e dificultava a identificação imediata dos responsáveis pela receptação.
A ação da DRCPIM interrompeu o esquema e resultou na apreensão de cerca de 60 aparelhos. Todo o material será submetido à perícia para identificar a procedência dos celulares e verificar eventual relação com registros de roubos e furtos. O trabalho também poderá auxiliar no mapeamento das redes responsáveis pela receptação e comercialização dos aparelhos e na localização de seus proprietários.
A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 13.400 celulares recuperados, sendo 6 mil aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 930 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.