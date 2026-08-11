Força Municipal começará a atuar na Freguesia a partir de domingo (16) - Reprodução / Redes Sociais

Força Municipal começará a atuar na Freguesia a partir de domingo (16)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/08/2026 10:54

Rio - A prefeitura anunciou, nesta terça-feira (11), a expansão da Força Municipal - correspondente à Divisão de Elite da Guarda Municipal - para a Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A ampliação do serviço ocorrerá no próximo domingo (16).

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O anúncio aconteceu em uma reunião do CompStat Rio, na Cidade Nova. Ainda de acordo com a prefeitura, os agentes farão o policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários indicados pela análise de dados das manchas criminais.

"Hoje, damos mais um passo em direção à Zona Sudoeste, que é uma região muito afetada pela piora na segurança pública. A Força Municipal avança para a Freguesia, em um perímetro específico do bairro que tem uma incidência maior de roubos e furtos, próximo aos comércios e onde há um grande volume de pessoas circulando. Temos feito esse trabalho em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, e estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado até aqui. Quero dizer para a população carioca que nós estamos só começando", disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

Com a nota etapa, a Força passa a atuar em 13 áreas da cidade. As equipes fazem o policiamento a pé, através de motocicletas e por meio de viaturas, distribuídas em duplas ou trios posicionados em pontos previamente definidos conforme a dinâmica de cada região.

O objetivo das equipes é reduzir roubos e furtos. Desde o dia 15 de março, quando começaram a atuar, os agentes já prenderam ou conduziram mais de 1 mil pessoas para delegacias, sendo 26 mandados de prisão cumpridos.

Do início do programa até esta segunda-feira (10), os guardas apreenderam uma arma de fogo, 16 réplicas de arma de fogo e 60 armas brancas. Também recuperaram 209 motos, 223 celulares e 15 cordões.

"A Força Municipal faz um policiamento preventivo e ostensivo, sempre com atuação proativa, com agentes que vão às ruas sabendo exatamente onde e em qual horário precisam patrulhar, assim como o instrumento adequado para aquele tipo de patrulhamento, seja por viatura, a pé ou de motocicleta. Tudo isso com a atuação sempre focada na mancha criminal. Com essa metodologia de abordagem preventiva, nós chegamos, em cinco meses de atuação, a esse marco de mil prisões e conduções para as delegacias de polícia", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

Novos agentes

Também nesta terça, a prefeitura anunciou que, no próximo sábado (15), ocorrerá a cerimônia de ingresso de 323 alunos, que integrarão a terceira turma do curso de formação da Força Municipal. Essa é mais uma etapa eliminatória para guardas municipais - aprovados em processo seletivo interno - ingressarem na Divisão de Elite. A solenidade será realizada na Academia da Divisão, em Irajá, na Zona Norte.