Bandido conseguiu fugir pulando um muro - Reprodução/Rede Social

Bandido conseguiu fugir pulando um muroReprodução/Rede Social

Publicado 11/08/2026 11:57

Rio- Um homem foi flagrado reagindo a um assalto na Avenida Amaro Cavalcanti, no Méier, na Zona Norte, na noite de segunda-feira (10). Nas imagens, é possível ver o momento em que ele atira na direção do criminoso, que pula um muro durante a fuga.

Segundo relatos de moradores e frequentadores da região, o local é alvo frequente de bandidos. "Nesse pedacinho, é fato ter assaltos como roubos de celulares se o janela do carro estiver aberta. Já fui uma vítima deles aí mesmo", disse um comentário. "Todo dia acontece e ninguém toma providência", afirmou outro.



De acordo com o comando do 3° BPM (Méier), a unidade tomou conhecimento do caso por meio de imagens publicadas nas redes sociais, pois não houve acionamento para o fato relatado.



Procurada por e-mail às 6h25, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre a identificação do homem armado e mais detalhes sobre uma possível investigação.

