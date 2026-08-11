Ação foi coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia / Agência O Dia

Ação foi coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia / Agência O Dia

Publicado 11/08/2026 09:30

Rio - Um homem que se passava por médico -veterinário foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (10), enquanto realizava uma cirurgia em um animal, em uma clínica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com os investigadores, ele não tinha habilitação profissional para atuar na área e utilizava o registro de outro veterinário.