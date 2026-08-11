Ação foi coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia / Agência O Dia
A prisão foi realizada por agentes da 59ª DP (Duque de Caxias). Segundo a corporação, ele já era investigado e continuava realizando atendimentos e procedimentos veterinários de forma irregular.
Durante as diligências, os policiais também reuniram o relato de uma tutora que procurou o homem para tratar sua gata. A mulher relatou que, no dia 11 de julho, ele realizou uma cirurgia no animal e afirmou ter colocado dois pinos na perna da gata. O procedimento teria sido pago diretamente ao homem.
Nos dias seguintes, a tutora percebeu sinais de necrose na pata do animal e procurou outra clínica veterinária. Conforme o relato apresentado à polícia, exames de raio-X realizados no local indicaram que os dois pinos mencionados pelo homem não haviam sido implantados.
Ainda segundo a vítima, o procedimento teria sido realizado de forma inadequada, provocando a necrose de toda a perna e levando à necessidade de amputação do membro da gata.
A tutora também verificou o número de registro profissional que constava no comprovante e no receituário utilizados pelo homem. De acordo com a Polícia Civil, ela observou que o registro pertencia a outro veterinário.
Durante a fiscalização na clínica, os agentes encontraram medicamentos de uso veterinário com prazo de validade expirado expostos para comercialização, além da ausência de equipamento para esterilização de instrumentos cirúrgicos. Os agentes ainda relataram estabelecimento não apresentou alvará de funcionamento nem licença sanitária e, com isso, a clínica foi interditada.
A corporação informou que o homem possui pelo menos 11 registros relacionados a diferentes ocorrências, incluindo exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.
O homem foi autuado em flagrante por exercício ilegal da Medicina Veterinária, estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime contra as relações de consumo.
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