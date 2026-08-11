Publicado 11/08/2026 00:00

Série de O Dia, Rio em Disputa: quatro milhões de moradores vivem sob domínio armado. Em 18 anos, a área controlada cresceu 130%; a população nessa condição, 59%. O território avança mais rápido que a gente vive nele. Onde o Estado não chegou, alguém está cobrando tarifa.



BC quer internacionalizar o Pix. O impacto sobre empresas estrangeiras foi um dos argumentos dos EUA para ampliar tarifas contra o Brasil. Raro ver meio de pagamento tratado como matéria de política comercial. Isso deixa claro que a disputa não é sobre tecnologia, mas sobre quem cobra o pedágio.