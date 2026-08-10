Praia do Leblon, na Zona Sul, teve aviso de perigo devido ressaca - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Praia do Leblon, na Zona Sul, teve aviso de perigo devido ressacaReginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 17:20

Rio - A Marinha do Brasil emitiu, nesta segunda (10), um aviso de ressaca . Das 18h deste mesmo dia às 23h59 desta terça-feira (11), ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla da cidade do Rio, que tem previsão de chuva para os próximos dias.

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O Centro de Operações Rio (COR) reforçou algumas orientações para garantir a segurança durante o período de ressaca:

– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente influenciou o tempo na cidade do Rio, nesta segunda. Céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada permanecem durante todo o dia. Os ventos são predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas apresentam queda, com mínima prevista de 16°C e máxima de 26°C.



Nesta terça-feira (11), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente segue influenciando o tempo na capital fluminense. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada ao longo do período. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Nesta quarta-feira (12), por conta da disponibilidade de umidade, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuvisco/chuva fraca isolada na madrugada e início da manhã. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos no período da noite.

Já na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), o tempo deve ficar com céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde de sexta-feira.