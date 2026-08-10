Na operação, a PRF abordou 70 ônibus e conscientizou passageiros - Divulgação PRF

Na operação, a PRF abordou 70 ônibus e conscientizou passageiros Divulgação PRF

Publicado 10/08/2026 15:14

Rio - Nove homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Alerta Lilás, realizada entre a segunda-feira passada, 3, e o último domingo, 9, em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Os mandados se referiam a crimes como perseguição e lesão corporal qualificada em contexto de violência contra a mulher, além de dívida por pensão alimentícia.

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As prisões aconteceram em Campos dos Goytacazes, Itatiaia, Duque de Caxias, Piraí e Niterói. Itatiaia concentrou o maior número de detenções, com quatro prisões, seguida por Piraí, com duas. Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Niterói tiveram uma prisão cada. As prisões aconteceram em Campos dos Goytacazes, Itatiaia, Duque de Caxias, Piraí e Niterói. Itatiaia concentrou o maior número de detenções, com quatro prisões, seguida por Piraí, com duas. Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Niterói tiveram uma prisão cada.

A operação fez parte das ações do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. No Estado, os agentes atuaram nas rodovias federais com reforço na fiscalização e também promoveram atividades educativas.



Durante a operação, 70 ônibus foram abordados e 1.859 passageiros participaram de palestras sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, formas de prevenção à importunação sexual e canais disponíveis para denúncias.



Operação nacional



A Operação Alerta Lilás foi realizada pela PRF em todo o país em referência ao Agosto Lilás e à sanção da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, um dos principais marcos legais brasileiros de proteção às mulheres e de enfrentamento à violência doméstica e familiar.



A iniciativa reuniu ações de conscientização e prevenção com o reforço da fiscalização e do policiamento, buscando ampliar a proteção às mulheres e contribuir para a localização e prisão de pessoas procuradas pela Justiça.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna