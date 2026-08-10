Polícia Militar apreendeu fuzil, rádio transmissor e drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução / X

Polícia Militar apreendeu fuzil, rádio transmissor e drogas em Belford Roxo, na Baixada FluminenseReprodução / X

Publicado 10/08/2026 11:53

Rio - A Polícia Militar prendeu dois suspeitos no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (10). Os agentes também apreenderam fuzil calibre 5.56, rádio transmissor, drogas e recuperaram uma motocicleta roubada.

fotogaleria

De acordo com a corporação, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam patrulhamento na localidade quando visualizaram os homens em motos. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla abandonou um dos veículos e fugiu, entrando em uma área de mata.



Os policiais conseguiram localizar os suspeitos nos fundos de uma residência. Após apreenderem os materiais, os agentes constataram que a moto havia sido roubada horas antes. Segundo informações levantadas na ocorrência, os envolvidos teriam ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, que vem tentando expandir seu domínio territorial naquela região.



Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 54ª DP para as medidas cabíveis.